Два года от освобождения Клещеевки: в Нацполиции показали архивные кадры финального штурма. Видео

Два года назад 17 сентября Силы обороны Украины после тяжелых боев освободили село Клещеевка, что на Донетчине. Этот населенный пункт был южным флангом Бахмутского фронта.

В Нацполиции в этот памятный день показали архивные кадры финального штурма Клещеевки. В этой операции, в частности, участвовали бойцы штурмового полка "Цунами".

"Два года назад бойцы штурмового полка "Цунами" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" вместе с побратимами из смежных подразделений, освободили Клещеевку, что вблизи оккупированного Бахмута", – говорится в подписи к видео, которое было снято на камеру GoPro.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов поселок Заречное в Донецкой области. Наши защитники полностью контролируют населенный пункт.

1 сентября стало известно о том, что украинские военные освободили поселок Новоэкономическое Донецкой области. Над населенным пунктом был установлен украинский флаг 31 августа.

Напомним, 24 августа Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новомихайловка (Донецкая область). Наши военные постепенно возвращают оккупированные территории.

Как писал OBOZ.UA, 24 августа также стало известно о том, что украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три населенных пункта, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!