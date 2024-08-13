Два из пяти аэродромов оккупантов в Крыму теперь непригодны благодаря ВСУ: детали

Два из пяти аэродромов россиян во временно оккупированном Крыму оказались непригодными из-за атак Вооруженных сил Украины. Российские аэродромы больше не имеют той нагрузки, которая у них была в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских мил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что на полуострове много подобных объектов, которые можно было бы использовать, однако россияне не хотят этого делать по каким-либо причинам.

"По факту используют эти, и вы видите, что передислоцировать авиацию куда-то на материковую часть так называемой Российской Федерации они тоже не хотят. Вероятнее всего, по каким-то тактическим соображениям, поэтому продолжают использовать именно крымские аэродромы", – отметил Плетенчук.

Напомним, 9 августа взрывы разбудили российских оккупантов в украинском Крыму. Захватчики утверждают, что это их ПВО отражала атаку дронов и ракет "Нептун". Громче всего было в районе аэродрома "Бельбек" на северо-западе Севастополя.

После этого в пропагандистских крымских пабликах стали писать, что над "Бельбеком" поднимается столб черного дыма и в прибрежной зоне ощущается очень сильный запах гари.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа вспыхнул пожар, была слышна вторичная детонация. Предварительно, ЧП произошло на складах боеприпасов в районе аэродрома "Октябрьское".

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