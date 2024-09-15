"Два с половиной года ждал этого": появилось видео с освобожденными из плена РФ пограничниками

В рамках 57-го обмена пленными, который состоялся 14 сентября, домой из российской неволи вернулись в том числе восемь украинских пограничников. В ГПСУ поделились трогательным видео встречи наших Героев.

Видео дня

Ролик опубликован в Telegram-канале Государственной пограничной службы. Напомним, что 14 сентября в Украину вернулись 103 защитника, а днем ранее, 13-го числа, – 49 человек.

"Вытирая слезы из глаз, пограничники радуются возвращению на Родину. Пока что не могут поверить, что это происходит на самом деле. Как и в то, что наконец-то можно разговаривать на украинском. Однако они, как и другие защитники Украины – здесь дома кричат ​​украинские лозунги и поют Государственный гимн", – написала пресс-служба ГПСУ.

Один из освобожденных воинов признался: "Два с половиной года ждал этого".

Другой сказал, что его ощущения невозможно описать. "Особенно когда разговаривал два с половиной года на российском, а сейчас смог, наконец то, общаться на нашем соловьином, красивом, прекрасном языке. Это просто бальзам на душу. Наконец то", – сказал Герой.

Он добавил, что больше всего в плену хотел поговорить со своими родными, услышать их голоса, узнать, как они.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 сентября во время обмена пленными домой вернулись 49 украинцев и украинок, в том числе 15 защитников и защитниц "Азовстали".

– 14 сентября из неволи удалось вернуть еще 103 человека: 82 рядовых и сержантов и 21 офицера. Среди Геров – 23 военнослужащих, находившихся в составе полка "Азов" НГУ.

– В результате обменов 13-14 сентября в РФ поехали 147 военных российской армии, которые сдались в плен украинским защитникам в Курской области. Большинство из них оказалось срочниками.

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