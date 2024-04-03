Две группы находятся в Дании и США: в Воздушных силах рассказали об обучении украинских пилотов на истребителях F-16

Две группы летчиков Вооруженных сил Украины находятся в Дании и США, где оттачивают умение управлять истребителями F-16. Еще одна группа украинских пилотов во Франции осваивает легкомоторные самолеты.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона 3 апреля. "Сейчас две передовые группы находятся в Дании и США. Они уже напрямую оттачивают навыки на самолетах F-16", – сказал он.

Илья Евлаш добавил, что другая группа пилотов из Великобритании прибыла во Францию, где осваивает легкомоторные самолеты.

Еще одна группа, по словам спикера, сейчас проходит обучение по наземной подготовке в Англии, в частности изучает язык, что является одним из приоритетных направлений.

"Самолеты не отечественные, поэтому их использование требует надлежащего знания английского языка", – объяснил Илья Евлаш.

По его словам, также идет подготовка технического персонала, инженеров, чтобы они в дальнейшем самостоятельно обучали коллег в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Бельгии 29 марта одобрили пакет поддержки для Украины. Среди прочего он предусматривает средства на обслуживание украинских F-16.

– 22 марта стало известно, что первая группа пилотов ВСУ успешно завершила интенсивную базовую летную подготовку на F-16 под руководством инструкторов ВВС Великобритании.

– В минобороны Нидерландов заявили, что Украина получит истребители F-16 уже в первой половине 2024 года. Первой их поставит Дания.

– Истребители F-16 нужны Киеву, чтобы противостоять российским Су-34 и Су-35, которые сбрасывают КАБы. Сейчас наша страна "слишком мало может сделать, чтобы дать им отпор", однако F-16 могут дать ей шанс, пишет Forbes.

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