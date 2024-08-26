Две ракеты в Одесской области сбили мобильные огневые группы ДФТГ 'Усатово', – Братчук

Мобильные огневые группы, входящие в состав добровольческого формирования территориальной громады "Усатово", сбили в Одесской области две ракеты, запущенные войсками России. Это произошло во время российского ракетного удара по Украине 26 августа, который стал самым массовым с начала войны.

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Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук на своем канале в Telegram. Тип ракет, которые удалось уничтожить добровольцам над Одесской областью, устанавливают специалисты.

По его словам, мобильные огневые группы ДФТГ "Усатово" (командир Игорь Барановский, псевдо "Дед") продемонстрировали незаурядное мастерство.

"Из имеющихся средств огневого поражения, которыми вооружены МОГ, добровольцам удалось сбить две крылатые ракеты. Их тип сейчас устанавливают соответствующие специалисты", – говорится в сообщении.

В составе ДФТГ "Усатово" действуют также мобильные огневые группы подразделения "Одесщина", командиром которого является Сергей Братчук, Украинской добровольческой армии.

Напомним, что Россия утром 26 августа совершила комбинированную атаку по Украине, применив 236 средств нападения: дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "шахедов" утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: зафиксированы повреждения, есть жертвы, пострадавшие, а также аварийные отключения электроэнергии.

В общей сложности 15 областей пострадали в результате российской массированной атаки. Защитники неба обезвредили рекордные 99 дронов-камикадзе, а также 102 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

Как сообщал OBOZ.UA, на массированный обстрел Украины 26 августа Российская Федерация потратила 1,2 – 1,3 миллиарда долларов. Эта сумма – рекорд за все время полномасштабной войны.

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