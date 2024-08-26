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Две ракеты в Одесской области сбили мобильные огневые группы ДФТГ "Усатово", – Братчук

Ольга Липич
War
2 минуты
1,5 т.
Две ракеты в Одесской области сбили мобильные огневые группы ДФТГ 'Усатово', – Братчук

Мобильные огневые группы, входящие в состав добровольческого формирования территориальной громады "Усатово", сбили в Одесской области две ракеты, запущенные войсками России. Это произошло во время российского ракетного удара по Украине 26 августа, который стал самым массовым с начала войны.

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Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук на своем канале в Telegram. Тип ракет, которые удалось уничтожить добровольцам над Одесской областью, устанавливают специалисты.

По его словам, мобильные огневые группы ДФТГ "Усатово" (командир Игорь Барановский, псевдо "Дед") продемонстрировали незаурядное мастерство.

Две ракеты в Одесской области сбили мобильные огневые группы ДФТГ "Усатово", – Братчук

"Из имеющихся средств огневого поражения, которыми вооружены МОГ, добровольцам удалось сбить две крылатые ракеты. Их тип сейчас устанавливают соответствующие специалисты", – говорится в сообщении.

В составе ДФТГ "Усатово" действуют также мобильные огневые группы подразделения "Одесщина", командиром которого является Сергей Братчук, Украинской добровольческой армии.

Две ракеты в Одесской области сбили мобильные огневые группы ДФТГ "Усатово", – Братчук

Напомним, что Россия утром 26 августа совершила комбинированную атаку по Украине, применив 236 средств нападения: дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "шахедов" утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: зафиксированы повреждения, есть жертвы, пострадавшие, а также аварийные отключения электроэнергии.

В общей сложности 15 областей пострадали в результате российской массированной атаки. Защитники неба обезвредили рекордные 99 дронов-камикадзе, а также 102 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

Как сообщал OBOZ.UA, на массированный обстрел Украины 26 августа Российская Федерация потратила 1,2 – 1,3 миллиарда долларов. Эта сумма – рекорд за все время полномасштабной войны.

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