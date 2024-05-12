Двигался на огневую позицию: воины ВСУ сожгли российский танк под Авдеевкой. Видео

Украинские бойцы из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили очередной российский танк на поле боя. Вражеская бронетехника ярко взлетела в воздух в районе Красногоровки неподалеку Авдеевки Донецкой области.

Эффектное видео опубликовали в Telegram-канале 47 ОМБр. Отмечается, что двигавшуюся на огневую позицию технику с боекомплектом обнаружили операторы FPV Strike Drones Company.

"Меткий удар и танк вместе с экипажем взлетели в воздух", – прокомментировали фейерверк бойцы.

Напомним, украинские пограничники бригады "Месть" уничтожили бронированный тягач МТ-ЛБ и боевую машину десанта на Купянском направлении. Бойцы обнаружили несколько единиц вражеской техники, замаскированной в капонирах во время аэроразведки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны уничтожили очередную тяжелую огнеметную систему оккупантов ТОС-1А "Солнцепек". Кроме него, дроном сожгли также и БРЭМ – бронированную ремонтно-эвакуационную машину россиян.

– Бойцы "Химеры" 20-й ОБСП Отдельной президентской бригады на Угледарском направлении поразили российские танки дронами-камикадзе и сбросами.