Двое пленных 'азовцев' приговорили к 24 годам тюрьмы в 'ДНР': что известно

Российские оккупанты продолжают устраивать публичные судилища над бойцами бригады "Азов" (ранее полка). Двух пленных "азовцев" Павла Артеменко и Антона Романюка в "ДНР" приговорили к 24 годам лишения свободы.

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Об этом в среду, 16 августа, сообщили российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на пресс-службу главной военной прокуратуры России. Также появились кадры из зала "суда" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Артеменко и Романюка обвинили в том, что они якобы обстреливали жилые дома на Донетчине во время своего отступления весной 2022-го года.

Во время судилища в "ДНР" якобы "установили", что "азовцы" с 27 февраля по 13 марта 2022 якобы обстреляли из 120-миллиметрового миномета жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры под Мариуполем, отступая из поселков Сартана, Калиновка и Талаковка. Были якобы повреждены и разрушены пять жилых домов, никто из людей при этом не пострадал.

"24 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также осужденные должны выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям города Мариуполя", – такой циничный приговор вынесли оккупанты.

Нашего защитника Антона Романюка на камеру заставили сказать, что он признает свою вину и согласен с приговором.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали кадры с недавних ротных тактических учений военнослужащих бригады "Азов". В них принял участие и командир "Азова" Денис Прокопенко ("Рэдис"), который вернулся в Украину после российского плена и удержания в Турции.

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