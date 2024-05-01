Эффективны и просты в эксплуатации: в Минцифры показали новые украинские РЭБы. Видео

В Министерстве цифровой трансформации Украины продемонстрировали окопные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) PARASOL отечественной разработки, созданные для защиты от российских дронов. Они незаметны для вражеских РЭБ и в то же время просты в эксплуатации.

Как рассказал глава Минцифры вице-премьер Михаил Федоров, PARASOL является окопным РЕБом от участника кластера Brave1, созданного для развития военных технологий. Министр также обнародовал видео, на которых разработчики во время испытаний РЭБ "сажают" дроны.

По словам Федорова, у разработчика есть две модификации РЭБ: одна защищает от российских БПЛА позиции, другая – технику.

В частности, PARASOL 01 защищает позиции военных, подавляя вражеские FPV-дроны в пределах 200 метров.

Вторая модификация, PARASOL 02, защищающая технику, предусматривает возможность инсталлировать и подключить ее к бортовой сети, тогда дроны глушатся также в радиусе 200 метров.

Одно из ключевых преимуществ PARASOL – она незаметна для РЭБ оккупантов, рассказал Федоров.

Министр добавил, что украинские РЭБы очень просты в эксплуатации – научиться ими пользоваться можно всего за 10-15 минут.

"Государство уже заключило контракты с разработчиком, компанией "МиксСтил", покупает две модификации PARASOL, а Силы обороны их активно используют", – сообщил глава Минцифры.

Федоров также напомнил, что до полномасштабного вторжения в Украину не было ни одной разработки РЭБа ближнего действия.

Благодаря системной работе Brave1, эта сфера начала развиваться и сегодня уже есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта, рассказал министр.

"В направлении РЭБ мы прошли тот же путь, что и с дронами: запустили рынок, упростили процедуры, обеспечили конкуренцию и увидели, что это действительно работает. Сегодня на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, а девять из них уже кодифицированы по стандартам НАТО. И дальше их будет больше. Имеете свою разработку или работаете по этому треку – присоединяйтесь к Brave1", – призвал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Силах специальных операций ВСУ показали, как уничтожили российский комплекс РЭБ "Житель". Автоматизированную станцию постановки помех удалось поразить благодаря совместной работе аэроразведки и ракетно-артиллерийского подразделения.

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