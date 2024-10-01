'Его имя стало символом мужества': в ДТП на Волыни погиб легендарный защитник Донецкого аэропорта. Фото

В аварии на автодороге в Луцком районе Волынской области 29 сентября погиб 36-летний военнослужащий ВСУ, капитан, полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка. Воин с позывным "Сигл" десять лет назад защищал Донецкий аэропорт, прошел другие горячие точки восточного фронта, был дважды ранен.

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Информацию о его гибели подтвердил Рожищенский мэр Вячеслав Полищук. Друзья и знакомые легендарного военного оставляют в сети сообщения с соболезнованиями родным, отмечая, что не могут поверить в эту потерю.

"Легендарный волынянин Павел Чайка – третий в Украине полный кавалер ордена "За мужество", третий человек в истории Украины, получивший это звание во время АТО и за время независимости. Он также был почетным гражданином Рожище с 2015 года и кавалером Ордена "Народный Герой Украины" с 2016 года. Украина потеряла одного из самых знаменитых своих Героев… Честь и слава… Вечная память… Благодарность за мужество", – отметила Людмила Ольшевская.

По сообщению сектора коммуникации полиции Волынской области, 36-летний мотоциклист на Harley Devidson, управляя мотоциклом "Харли Дэвидсон", попал в ДТП в воскресенье, 29 сентября, на автодороге Устилуг – Луцк. Возле села Хорохорин он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 30-летний житель Владимира. В результате столкновения мотоцикл загорелся, его водитель погиб.

"Невероятная боль. Ты был одним из самых лучших, кого я знал. Я многим ставил тебя в пример: честный, веселый, смелый, принципиальный – все это о тебе. Ты был настоящим офицером, который имел принципы и готов их отстаивать независимо от конъюнктуры. Буду помнить тебя таким улыбчивым и спортивным. Мои искренние соболезнования семье", – написал в Facebook Александр Довгий.

Мечтал о военной карьере

Парень из волынского города Рожище с детства мечтал о военной службе. В 15 лет он поступил в Волынский областной военный лицей, после чего продолжил обучение на юридическом факультете ВНУ им. Леси Украины. В 2007-м начал свою военную карьеру, сначала отслужив срочную службу десантником в Николаеве. Потом служил и на контракте. Далее поработал два года в "Беркуте". Отказавшись от вступления в Президентский полк, он снова избрал путь десантника, вернувшись в армию на контракт.

Война для "Сигла" началась возле Крыма – он с побратимами стоял в километре от Армянска. Дальше был Донбасс. Воин Павел Чайка в составе 79-й ОДШБр, где был командиром взвода, прошел самые ожесточенные битвы за Славянск, Зеленополье и Марьинку, отбыл две ротации в Донецком аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево и других. Дважды получил ранения: одно из них – под Красным Лиманом, после которого от реабилитационного периода отказался и вернулся в часть.

"5-го июля освободили Славянск, 7-го поехали на Зеленополье. Попали под жестокий обстрел. После – 23 дня окружения. Наших бойцов обстреливали, бомбили, им предлагали перейти на сторону врага. Закончились еда, боеприпасы. Но боевой дух был несокрушимым. Пока мы были в окружении, нам много раз предлагали сдаться, перейти на сторону террористов. Командир им в очень грубой форме ответил, что никто не будет этого делать", – рассказывал боец в одном из интервью.

Он вышел из оцепления под Марьинкой на отобранном у террористов КамАЗе. "Сигл" признавался, что война на востоке Украины стала для него первым серьезным испытанием: вспоминал, как тяжело ему было в начале, но впоследствии он приобрел бесценный опыт, изменивший его отношение к жизни.

На официальном сайте Десантно-штурмовых войск ВСУ указано, что орденом "За мужество" III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Павла наградили 8 июля 2014 года. Орденом "За мужество" II степени – 4 декабря 2014-го, орденом "За мужество" I степени – 26 февраля 2015 года.

7 мая 2016 года военнослужащий получил орден "Народный герой Украины" в городе Киеве. Также его отметили нагрудным знаком "За образцовость в военной службе" III степени.

Павел Чайка был почетным гражданином родного города Рожище. Вместе с женой-спортсменкой Викторией проживал в Киеве, оба участвовали в марафонах по бегу. У него также остались родители и сестра.

Прощаться с военным будут на его малой родине 2 октября. Последним местом отдыха защитника Украины станет Аллея Славы городского кладбища.

"Там где-то сверху решили забирать лучших, легендарных воинов. И не можешь никак это воспринять, постичь. Как так?.. Паша, твоя искренняя улыбка, твои невероятные голубые глаза… Всегда встречали тебя на спортивных соревнованиях в поддержку защитников – это было уже просто традицией… Еще один шок и боль потери… Очень больно и жалко. Почет и вечная память", – написала в Facebook Елена Белячкова.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2024 года в ДТП погиб военный Юрий Галкин, который 31 января вернулся из плена. Он находился в российской неволе два года, но жизнь защитника оборвалась, когда он просто переходил дорогу.

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