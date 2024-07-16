Экс-сотрудник КГБ рассказал, для кого в России выгодна война против Украины и что может привести к 'взрыву' в обществе

Экс-сотрудник Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов считает, что России еще долго хватит ресурса для ведения войны против Украины. Тем более, что сегодня в России сложился немалый класс людей, которые выиграют от этой войны.

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А к "взрыву" в обществе может привести совсем другое дело, не связанное с Украиной. Об этом Жирнов сказал в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA.

"На мой взгляд, России еще долго хватит запаса прочности для ведения войны против Украины. Да, она – экономический карлик по сравнению с США, КНР или ЕС. Однако у нее все равно есть экономический и человеческий потенциал, к сожалению, гораздо больше, чем у Украины. Население РФ, в принципе, Путиным недовольно, как старый дед, который сидит у власти 25 лет. много лет, по сути, не оглядываясь на ситуацию внутри страны", – сказал он.

Эксперт отметил, что среди российского общества нет усталости от войны, россияне относятся к этому абсолютно индифферентно.

В этом контексте Кремль сделал все, чтобы так называемое "СВО" не задело большинство людей. К примеру, в Москве или Петербурге этой войны никто не чувствует. Войну ощущают только приграничные регионы, но этого явно недостаточно, чтобы простые россияне в целом почувствовали на себе всю тяжесть этой войны и стали выражать свое недовольство.

Кроме того, в России сформировался значительный класс людей, получающих выгоду от этой войны. Миллиардеры обогащаются за счет государственных заказов, выделенных на сумму 10-11 триллионов рублей. Десятки тысяч обычных работников также получают зарплаты, втрое превышающие их довоенный уровень.

Еще один фактор, который, по мнению Жирнова, способствует продолжению войны – это бедность россиян. Людей, набираемых на войну против Украины, просто привлекают деньгами. Сначала им предлагали 200 тысяч рублей подъемных, а затем почти 200 тысяч рублей ежемесячно. Для россиян из депрессивных регионов, где либо нет работы, либо за нее платят всего 15–20 тысяч рублей в месяц, это невероятные суммы.

"Конечно, и дальше будут люди, которые заинтересованы в этом деле экономически. Потому такую войну Путин может вести годами. Когда в НАТО говорят о 3-4 годах, то это более чем реально", – сказал эксперт.

Сергей Жирнов считает, что даже повышение налогов не повлечет критического роста недовольства в российском обществе. Этот шаг пока касается только тех, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц, что примерно равняется 2000 долларов. Средняя зарплата в России составляет 500-600 долларов, поэтому эта непопулярная мера коснется лишь 3-4% работающих.

Конечно, средний класс пострадает, но он не столь многочисленн, чтобы это недовольство привело к значительным социальным потрясениям и протестам. К тому же репрессивный аппарат в современной России достаточно развит, чтобы подавить начало стихийных протестов.

К серьезным беспорядкам может привести другая причина, не связанная с Украиной.

"Это вот то, что произошло в Дагестане недавно, когда радикалы атаковали местных силовиков. Это, во-первых, недовольство мигрантами, а во-вторых, на религиозной почве, по моему мнению, может вспыхнуть в РФ в любой момент. Там, с одной стороны, православные организации, практически нацистские, а с другой, многочисленные исламистские сборища. Поэтому какие-то теракты, межнациональные конфликты и недовольство вполне могут спровоцировать внутреннее напряжение до таких размеров, что Кремлю будет сложно погасить ситуацию", – отметил Сергей Жирнов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может получить приглашение на следующий саммит мира. Больше шансов на успех, чтобы война "кончилась справедливо для Украины и мира", могла бы принести сотрудничество в этом направлении США и Китаю.

Напомним, 44% жителей тыловой Украины считают, что пора для официальных переговоров между Украиной и Россией. Однако большинство украинцев не готовы принимать условия кремлевского диктатора Владимира Путина для завершения войны.