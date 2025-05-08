Эксклюзивные кадры: в ГУР показали, как морские дроны Magura уничтожают российские корабли, вертолеты и самолеты в Черном море. Видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины анонсировали премьеру документального фильма "Морской бой. Эпоха дронов", в котором покажут, как беспилотные катера Magura уничтожают российские корабли, вертолеты и самолеты. Также лента раскрывает секреты победы Украины в Черном море и неизвестные ранее детали исторических операций.

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Пресс-служба ГУР в четверг опубликовала эксклюзивные кадры из фильма и сообщила, что его покажут в четверг, 8 мая, 22:40 на телеканале ICTV2. Проект был создан при поддержке Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

В ленте Артема Шевченко, которая вошла в цикл "Военная разведка Украины", представлены эксклюзивные кадры применения Magura, которые уничтожают российские корабли, вертолеты и самолеты в Черном море, рассказали в ГУР.

Также фильм раскрывает неизвестные ранее детали исторических операций, осуществленных воинами спецподразделения ГУР Group 13.

"Морской бой. Эпоха дронов" содержит важные свидетельства участников миссий, которые обеспечили победу Украины над РФ в море, снятые под водой кадры морской платформы Magura.

Кроме того, документальный фильм рассказывает о различиях между моделями Magura V5 и V7 и перспективах развития беспилотного флота ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР информировали, что 2 мая впервые в мире ударом с морского дрона был уничтожен боевой самолет. Поражение российскому борту нанесли воины спецподразделения Group 13 в Черном море вблизи Новороссийска, ликвидировав штурмовик Су-30.

Президент Владимир Зеленский 3 мая заявил, что в оккупированном Крыму Силы обороны уничтожили второй российский самолет за сутки.

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что истребители россиян Су-30 были сбиты с помощью ракет с инфракрасным наведением AIM-9, выпущенных из Magura V7. Он назвал уничтожение двух самолетов оккупантов историческим моментом.

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