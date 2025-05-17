'Елена очень любила детей': появились данные о супругах, которых РФ убила ударом по Белополью на Сумщине. Фото

В результате циничной атаки оккупантов по автобусу в Белополье Сумской области 17 мая, погибли супруги Елена Евтушенко и Игорь Василина. Утром они как раз возвращались домой в Сумы после работы.

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Об этом сообщает местный Telegram-канал "Кордон.Медиа". Обеим жертвам российского террора было по 56 лет.

"Утром они ехали в Сумы домой, ведь эвакуировались еще раньше, но продолжали работать в Белополье. После работы в пятницу должны были поехать в Сумы вчера, но задержались до утра и поехали автобусом, в который сегодня попал российский "Ланцет", – говорится в сообщении.

Известно, что Елена родом из Белополья, имела образование педагога, долгое время работала учителем географии и биологии. В течение последних десяти лет занимала должность заведующей метод кабинета в районном отделе образования Белополья.

Муж погибшей – Игорь, из Роменского района, однако большую часть жизни прожил в Белополье и был работником железной дороги.

"Елена очень любила детей, всегда была с улыбкой. Очень преданная своей работе женщина. А еще любила цветы, поскольку по образованию была педагогом по биологии. Весь двор в Белополье у нее засажен цветами", – говорится в сообщении.

У супругов остался сын Максим и 10-летняя внучка.

Напомним, утром 17 мая российская оккупационная армия вблизи Белополья (Сумская область) нанесла удар по рейсовому автобусу, который осуществлял эвакуацию гражданских из прифронтовой зоны. В результате атаки девять человек погибли, еще семеро пострадали, состояние троих медики оценивают как тяжелое.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по автобусу на Сумщине и призвал мировых лидеров к давлению на страну-агрессора путем введения более жестких санкций.

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