Ему навсегда будет 17: в Кривом Роге прощаются с парнем, которого убила Россия. Фото

Во вторник, 8 апреля, в Кривом Роге прощаются с 17-летним Никитой Солониченко. Парень погиб в результате российской атаки по городу 4 апреля.

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Об этом сообщает "Суспильне". Во время удара он вместе с друзьями находился вблизи места, где попала ракета.

"С 17-летним Никитой Солониченко также сегодня прощаются в Кривом Роге. Парень погиб в результате атаки РФ 4 апреля по детской площадке. В момент атаки он вместе с друзьями был неподалеку от эпицентра взрыва. Двое других детей сейчас в больнице", – говорится в сообщении.

По словам дяди Никиты, погибший был очень умным и общительным парнем, сейчас мужчина вместе с его папой защищает Украину.

"Наша кровиночка, мы его всегда любили. Был умничок, отзывчив, имел много друзей... Мы с самого начала пошли служить (с отцом Никиты – Ред.). Но не думали, что будем детей своих хоронить первыми", – сказал он.

Известно, что парень учился в автотранспортном колледже, в тот трагический вечер он шел по улице с друзьями.

"А потом Россия разрушила все. Искренние соболезнования семье и знакомым Никиты. Болит", – говорится в Telegram-канале "Свои. Кривой Рог".

Напомним, 7 апреля также в Кривом Роге прощались с 7-летним мальчиком, которого РФ убила ракетным ударом 4 апреля. Родные Радислава Яцка говорят: он очень ждал рождения маленькой сестренки, любил животных и всегда спешил им на помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге простились с юными влюбленными, Алиной Куценко и Данилом Никитским, погибшими во время ракетного удара по городу 4 апреля. Обоим было всего по 15 лет, они очень любили друг друга, были неразлучны – и тоже вместе пошли в засветы.

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