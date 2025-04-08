'Им обоим было по 15 лет': в Кривом Роге простились с влюбленной парой, которую РФ убила ракетным ударом. Фото

В Кривом Роге простились с юными влюбленными, Алиной Куценко и Даниилом Никитским, которых убила Россия во время ракетного удара по городу 4 апреля. Обоим было всего по 15 лет, они, говорят друзья, очень любили друг друга, были неразлучны – и так же вместе ушли в вечность.

Видео дня

В момент российского удара Алина и Даниил находились во дворе, куда попала российская баллистика, кадры с родителями Даниила над его телом облетели мир. Об убитых подростках и прощании с ними рассказали в "Свои. Кривой Рог".

"Алине Куценко и Даниилу Никитскому было по 15. Дети погибли вместе во дворе, куда попала российская баллистика с кассетным боеприпасом. Они встречались, любили друг друга. Сегодня их хоронят вместе. Рядом с белыми гробами – общее фото в объятиях. Страшное видео, где родители склонились над телом своего Даниила, видел весь мир. Его девушка Алина была открытой, яркой, доброй и искренней – рассказали на прощании одноклассники", – говорится в сообщении.

Алина училась в криворожском лицее №113. У девушки было много друзей. Раньше занималась танцами и, как говорят ее знакомые, была талантливой. В учебном заведении, где Алина училась в 9 классе, отметили: "Алинка навсегда в нашей памяти останется ласковой, доброй, искренней, светлой девочкой". Она была единственным ребенком у родителей.

Даниил же учился в городской гимназии №91. Видео, где родители держат уже мертвого сына за руку на месте, где он погиб, облетело мир.

"Он погиб вместе со своей девочкой. Очень добрый, мечтал о будущем и так оборвать его жизнь…", – рассказывает родственница Даниила Никитского Татьяна.

Друзья убитых Алины и Дани говорят: "Он очень любил ее".

Напомним, 7 апреля также в Кривом Роге прощались с 7-летним мальчиком, которого РФ убила ракетным ударом 4 апреля. Родные Радислава Яцко говорят: он очень ждал рождения маленькой сестренки, любил животных и всегда спешил им на помощь.

В ООН 6 апреля осудили российский удар "Искандером" по Кривому Рогу. Там назвали это преступление "самым большим одномоментным убийством детей с февраля 2022 года".

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