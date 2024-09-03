Ему навсегда будет 21: умер фельдшер, пострадавший в результате удара РФ по Харькову

В больнице скончался один из пострадавших в результате российских ударов по Харькову Юрий Евгений. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был всего 21 год.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "К сожалению, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову скончался в больнице. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был 21 год. Соболезнование родным и близким!" – говорится в сообщении.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что Юрко Евгений, фельдшер скорой помощи и пятикурсник медицинского университета, попал под обстрел российских оккупантов 1 сентября. Несмотря на все усилия боровшихся за его жизнь врачей, состояние Юрка оставалось критическим, и сегодня он умер в больнице.

"Сочувствую всем родным и близким парня. Верю, что наш враг ответит за эту прерванную жизнь, как и за тысячи жизней других невинно убитых украинцев. Царство Небесное!" – добавил он.

Днем 1 сентября российские террористические войска нанесли около 10 ударов по Харькову. В результате атаки повреждения гражданской инфраструктуры, 44 человека пострадали, в том числе 7 детей, наименьшему из которых 5 месяцев.

Российские оккупационные войска вечером в понедельник, 2 сентября, третий день нанесли удары КАБами по Харькову, в городе прозвучала серия взрывов. Одна из российских авиабомб залетела во двор в частном секторе.

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