В Харькове российская авиабомба залетела во двор частного дома: значительные повреждения

Российские оккупационные войска вечером в понедельник, 2 сентября, третий раз за день нанесли удары КАБами по Харькову, в городе прозвучала серия взрывов. Одна из российских авиабомб залетела во двор в частном секторе.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram. Взрывы раздавались в городе около 22:00.

По словам городского главы, зафиксированы прилеты в Киевском и Салтовском районах Харькова. В Киевском районе вражеский КАБ прилетел по району частного сектора. Есть значительные повреждения дома, во двор которого залетела российская авиабомба.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Салтовском районе, отметил Терехов, в результате обстрела горела трава, пожар тушили спасатели. Также без жертв и травмированных.

Отметим, что днем оккупанты также нанесли удары КАБами по Харькову. В Киевском районе две бомбы попали в гаражи, вспыхнул пожар, под удар попал также один из вузов, пострадали 13 человек. Попадание есть и в Русской Лозовой под Харьковом, там повреждено частное домовладение, есть один пострадавший.

А утром 2 сентября войска РФ запустили ракету по садовому обществу в Индустриальном районе Харькова. В жилом доме и нескольких нежилых постройках вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обстрела Харькова 31 августа Россия впервые за время полномасштабной войны применяла нетипичное оружие – гибрид ракеты и КАБ под названием "Гром-Е1". Москва позиционирует ее как аналог американских JDAM-ER.

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