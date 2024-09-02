Гибрид ракеты и КАБа: Россия применяла по Харькову новое нетипичное оружие, – Терехов

Россия во время атаки на Харьков вечером 31 августа впервые за время войны применяла нетипичное оружие – гибрид ракеты и КАБа под названием "Гром-Е1". Москва позиционирует ее как аналог американских JDAM-ER.

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Тип примененного вооружения назвал городской голова Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что после непродолжительного периода затишья в августе армия РФ снова активизировала свои атаки на Харьков.

Новыми целями оккупантов традиционно стали гражданские объекты и мирные украинцы, которые в момент взрыва находились дома, гуляли на улице или работали, добавил Терехов.

"Во время вечерних обстрелов 31 августа враг впервые за время войны применял по Харькову такое нетипичное оружие, как "Гром-Е1" – гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы", – рассказал мэр.

Что известно о "Гром-Е1"

"Гром-Е1" – новейшая разработка страны-агрессора РФ, созданная на базе ракеты Х-38 (принятой на вооружение в 2013 году). Созданием гибрида россияне попытались превратить свои ФАБы (фугасные авиабомбы) в "высокоточное оружие".

Презентовали боеприпас в 2015 году. Через четыре года в РФ объявили, что испытания "Гром-Е1" и "Гром-Е2" завершены.

"Гром-Е1" является гибридом планирующей бомбы и ракеты, имеет крылья, раскрывающиеся в воздухе, что обеспечивает дальность и точность. Сами оккупанты называют "Гром-Е1" авиационной управляемой ракетой.

Характеристики "Гром-Е1":

– общий вес – 594 кг;

– вес боевой части – 315 кг;

– боевая часть – осколочно-фугасная;

– двигатель – реактивный;

– дальность поражения при сбросе с высоты 12 км – до 120 км;

– дальность поражения при сбросе с высоты 5 км – около 35 км;

– минимальная высота пуска – 500 м;

– максимальная высота пуска – 12 км;

– наведение – инерциальное и спутниковое (коррекция по ГЛОНАСС).

Хотя в сообщении мэра Харькова говорилось о первом применении "Гром-Е1", информация об обстреле этим вооружением появлялась в СМИ и раньше. В частности, после обстрела поселка Боровая Харьковской области 27 марта 2023 года, вследствие которого погиб 12-летний школьник Данило Заворуев.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ вечером в субботу, 31 августа, ударили по Харькову. Прилет был по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре Слободского района. Пострадали два человека, в том числе ребенок.

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