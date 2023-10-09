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Ему навсегда будет 29: на Одесщине простились с воином, погибшим в боях на Херсонщине. Фото

Дарья Дурова
War
4 минуты
1,0 т.
Похороны военнослужащего

В селе Новомосковск Одесской области похоронили 29-летнего защитника Украины, младшего сержанта Ивана Сайтарлы. Воин погиб 21 июня 2023 года на Херсонском направлении при выполнении боевого задания.

Об этом сообщила пресс-служба Болградского городского совета в Facebook. Церемония прощания состоялась 8 октября.

Тело Героя в его родном селе люди встречали, выстроившись живым коридором.

Похороны украинского воина

"Отважный парень в 21-летнем возрасте встал на защиту Украины и принял участие в боевых действиях на востоке нашего государства в 2015 году. Когда началось полномасштабное вторжение, он снова взял в руки оружие", – рассказали представители местной власти.

Фото Ивана Сайтарлы
Видео дня
Медали Героя, который отдал за Украину жизнь
Медали Героя

Сайтарлы считался пропавшим без вести с июня этого года. Позже подтвердили смерть бойца.

Отпевание в местном храме
У военнослужащего осталась мать

В школе будущий защитник страны учился хорошо, занимался спортом и в составе волейбольной команды неоднократно принимал участие в соревнованиях.

"Пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал Ивана, любил и уважал", – обратился к семье погибшего Болградский городской голова Сергей Димитриев.

Побратимы несли гроб с телом защитника

Похоронили военнослужащего на кладбище в его родном селе Новомосковск. Дань павшему Герою отдали оружейным салютом.

Флаг Украины
Флаг передали матери воина
Иван Сайтарлы погиб на юге Украины
Сайтарлы считался пропавшим без вести, но потом стало известно, что он погиб
Родные и близкие целовали портрет украинца
Мама погибшего военнослужащего
Мама на похоронах сына
Люди принесли на похороны живые цветы

Как писал OBOZREVATEL:

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– На фронте жизнь за Украину отдал также 51-летний Сергей Федорка, военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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