Ему навсегда будет 29: на Одесщине простились с воином, погибшим в боях на Херсонщине. Фото

В селе Новомосковск Одесской области похоронили 29-летнего защитника Украины, младшего сержанта Ивана Сайтарлы. Воин погиб 21 июня 2023 года на Херсонском направлении при выполнении боевого задания.

Об этом сообщила пресс-служба Болградского городского совета в Facebook. Церемония прощания состоялась 8 октября.

Тело Героя в его родном селе люди встречали, выстроившись живым коридором.

"Отважный парень в 21-летнем возрасте встал на защиту Украины и принял участие в боевых действиях на востоке нашего государства в 2015 году. Когда началось полномасштабное вторжение, он снова взял в руки оружие", – рассказали представители местной власти.

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Сайтарлы считался пропавшим без вести с июня этого года. Позже подтвердили смерть бойца.

В школе будущий защитник страны учился хорошо, занимался спортом и в составе волейбольной команды неоднократно принимал участие в соревнованиях.

"Пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал Ивана, любил и уважал", – обратился к семье погибшего Болградский городской голова Сергей Димитриев.

Похоронили военнослужащего на кладбище в его родном селе Новомосковск. Дань павшему Герою отдали оружейным салютом.

Как писал OBOZREVATEL:

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– На фронте жизнь за Украину отдал также 51-летний Сергей Федорка, военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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