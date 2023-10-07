Вернулся на щите: в боях за Украину погиб воин из Закарпатья. Фото

На войне против российских оккупационных войск погиб еще один защитник Украины. Это Сергей Федорка из Закарпатья.

Герою навсегда останется 51 год. Об этом сообщили в Мукачевском городском совете.

"Младший сержант Федорке Сергей Андреевич 22.11.1971 г.р., военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, погиб 03.10. 2023г., защищая Родину и всех нас от коварного и безжалостного врага", – говорится в сообщении.

Попрощаются с Героем в понедельник, 9 октября, в 12:00, в Кафедральном соборе в честь иконы Почаевской Божией Матери, ул. Успенская (бывшая Федорова Ивана).

Как писал OBOZREVATEL:

– 30 сентября на фронте в районе Купянска погиб 44-летний воин Виктор Безминский из Ровенской области. В рядах ВСУ он командовал механизированным отделением 15-й ОМБр Сухопутных войск.

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– В боях с российским агрессором также погиб 53-летний главный сержант ВСУ Василий Шкрибляк из Ивано-Франковской области. Мужчина почти 25 лет прожил в РФ, но в 2014-м из-за начала российской агрессии против родной страны вернулся в Украину.

– Под Бахмутом пал воин 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Фарш". Защитник был родом из Одессы.

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