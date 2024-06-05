Ему навсегда будет 30: в боях в Донецкой области погиб сержант со Львовщины. Фото

В боях за Украину погиб воин со Львовщины Тарас Дубас. Он встал на защиту родной земли с лета 2022 года.

Последний бой защитник, которому навеки останется 30 лет, принял в Донецкой области 2 июня, 5 июня с ним прощаются на малой родине. Трагическое известие сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Сегодня Львовщина прощается с еще одним защитником. Тарас Дубас. Житель села Браховка Золочевского района. Был сержантом, наводчиком механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады", – говорится в сообщении.

В ряды украинского войска Тарас Дубас стал 28 июля 2022 года. А 2 июня 2024-го он принял последнее сражение: Герой погиб вблизи Тернов Краматорского района, выполняя боевое задание.

В родном селе воина, Брахивцы, 5 июня его провожают в последний путь.

"Кортеж с телом погибшего защитника выедет в 14:00 из морга КНП "Бускская ЦРЛ" и проедет в городе Буск по улицам Львовская, пл.900-летия Буска, майдан Незалежности, Киевская, начало Б. Хмельницкого, Сечевых Стрельцов. Далее – автомагистралью Киев–Чоп, обходя село Ожидов и по дороге в село Браховка Соколовского старостинского округа. Чин похорон начнется сразу после прибытия кортежа в 15:00 во дворе родного дома воина", – отметили в Бусской городской территориальной громаде.

Земляков павшего Героя призвали достойно почтить его память.

В день прощания, 5 июня, согласно распоряжению городского головы Ростислава Слепца, на территории Бусской городской территориальной громады объявлен траур.

Защитнику было всего 30 лет.

Напомним, накануне в Киеве провели в последний путь ГУРовца Дмитрия Шевченко, погибшего во время обороны Часового Яра. Воин с псевдо "Шева NLAW" был разведчиком и командиром противотанковой группы.

Побратимы рассказывают, что Дмитрий однажды самостоятельно взял в плен девять десантников 98-й дивизии РФ.

А в Стрые Львовской области получили известие о гибели на фронте воина Юрия Гнатива. Отец трех дочерей, которому в начале мая исполнилось 44 года, встал на защиту родной земли еще 25 февраля 2022 года – и защищал Украину до последнего вздоха.