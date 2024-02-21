Ему навсегда будет 35: на фронте погиб сотрудник заповедника 'Хортица'. Фото

В бою с российскими оккупантами 12 февраля погиб воин из Запорожья Максим Штатский. Он был известным ученым-историком, сотрудником Национального заповедника "Хортица" и исследователем средневекового христианского протестантского движения менонитов.

Герою было всего 35 лет. Гибель Максима Штатского подтвердила его супруга Дария.

Дарья Штатская написала на своей странице в Facebook пронзительное сообщение-обращение к любимому, которое тот никогда не прочтет.

"Молчание убивает….Уже неделю как ты молчишь….Ты всегда благодарил меня, теперь скажу я. Спасибо за то, что ты был! Безгранично! Подробностей нет и пока не будет…12.02.2024 года ты ушел от нас. У меня нет слов, просто в один момент наша семья стала очень маленькой, вместо сердца – пустота, а душа с тобой… Никто, кроме нас… Не забывайте, какой ценой нам дается каждое мирное утро, каждая чашка кофе, каждый спокойный миг!" – написала Дарья Штатская.

До полномасштабной войны Максим Штатский работал в Национальном заповеднике "Хортица". Несмотря на молодой возраст, он был известным ученым, который специализировался на исследовании истории менонитов.

"В нашем коллективе и в наших сердцах еще одна огромная дыра. Безграничное уважение Герою на щите. Соболезнование семье и близким", – написали коллеги Штатского из заповедника после того, как стало известно о его гибели.

Образование Максим Штатский получил в Запорожском национальном университете на историческом факультете, откуда выпустился в 2010 году. С тех пор работал научным сотрудником Национального заповедника "Хортица".

Особенно интересовала ученого история немцев-менонитов. И он многое сделал для того, чтобы заполнить белые пятна в знаниях об этом средневековом христианском протестантском движении.

В частности, в 2019 году Максим Штатский возглавил экспедицию, во время которой в фундаменте старой кладовой на Верхней Хортице удалось найти около 300 фрагментов надгробий уничтоженного кладбища менонитов. Тогда находки отреставрировали и открыли Мемориал Хортицких менонитов в 2021 году.

Кроме того, он нашел постамент мемориала первым менонитам-переселенцам. Его установили в 1890 году, в 1943 году он исчез, и только в 2021-м был найден учеными.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Максим Штатский встал на защиту родной земли. Отпор захватчикам он давал в рядах 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Имел псевдо "Историк".

Побратимы вспоминают об "Историке" как о человеке, который имел крылья – и обладал даром давать их другим.

"Сколько тебя знаю, ты все время боролся с тьмой и наполнял своими делами пустоту. Ты был настоящим полевым историком, который заряжал энергией и не отступал перед трудностями. Не отступил ты и на этот раз... На этот раз тьма забрала тебя. Так раздай им там, изнутри – и лети на небеса. Крылья у тебя были всегда, друг", – написал на странице павшего воина Сергей Звилинский.

"Великолепный историк, настоящий интеллектуал и человек, бодрости духа которого хватило бы на всех нас. Только сейчас понял, что никогда не видел тебя грустным", – простился с побратимом Андрей Рыбальченко.

"Полгода войны. Да, на многие вещи смотришь иначе. Но самая главная сложность – оставаться самим собой. Элементарно говорить "Вы", "спасибо", "извиняюсь" и прочее. А это непросто. Непросто держаться выше ватерлинии упрощения и огрубления... Война-войнушка. Это сплошные конкурсы на сельской свадьбе. Глупые, но необходимые. Как карусель, весело, но все равно тошнит. Но никто же кроме нас, да?" – писал Максим Штатский в октябре 2023 года.

Впрочем, он никогда не сомневался в своем решении встать на защиту Украины.

"Защищаем самое дорогое", – лаконично сформулировал однажды Максим Штатский то, что сделало из тысяч украинцев самых мирных профессий настоящих воинов и что не позволяет им сложить оружие.

Дома Максима Штатского ждала любимая жена и дочь.

Друзья, коллеги и знакомые воина призывают всех неравнодушных поддержать семью Героя.

Реквизиты банковских карт Дарии Штатской:

Монобанк: 5375 4114 0865 5855

Приватбанк: 5168 7520 0791 3042.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб молодой защитник со Львовщины. Теперь и навсегда Дмитрию Тухляну останется 23 года.

Также сообщалось, что в боях на Запорожье погиб горняк с Луганщины. Александр Стойловский защищал Украину с марта 2022, был командиром взвода беспилотных авиационных комплексов.

Кроме того, сеть поразила прощальная записка 22-летнего француза, погибшего в боях за Украину. Андреас Галоцци, которому было всего 22 года, стал на защиту нашей страны с самого начала полномасштабного вторжения. В записке, адресованной родным, боец Интернационального легиона написал, что на войне его могло спасти только чудо, но он не сожалеет о своем выборе.