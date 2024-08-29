Ему навсегда будет 36: на Черниговщине простились с воином, погибшим в боях за Украину. Фото

В среду, 28 августа, в Нежине Черниговской области простились с погибшим 36-летним защитником Украины Евгением Райном. Провести в последний путь Героя, вернувшегося домой "на щите", собрались десятки горожан. Нежинцы опустились на колени в знак почета перед воином и встретили его живым коридором.

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Соответствующие фото были опубликованы в Facebook Нежинского городского совета. Местные власти выразили соболезнования родным и близким военного.

28 августа в Вертиевской громаде было объявлено Днем траура. Местные жители призвали воздержаться от организации и участия в развлекательных мероприятиях, а также громкого прослушивания музыки в общественных местах.

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб также 44-летний воин Сергей Озерчук из Житомирской области. Жизнь бойца 30-й ОБМр оборвал вражеский дрон.

Верный военной присяге, защитник погиб 26 августа 2024 года в результате атаки российского FPV-дрона в районе н. п. Железнянское Бахмутского района Донетчины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 августа на фронте погиб воин со Львовщины Иван Батиг. Свой последний бой он принял вблизи Невского в Луганской области. 59-летний Герой больше всего мечтал о счастливой жизни для своих троих детей.

– На Бахмутском направлении в результате вражеского обстрела погиб военный из Киевской области Николай Панченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 августа.

– В боях за Украину погиб воин из Полтавщины Артем Горщорук. 30-летний защитник полег во время выполнения боевого задания 24 августа.