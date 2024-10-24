Ему навсегда будет 36: в боях на Курщине погиб военный с Волыни

В Курской операции на территории РФ погиб военный ВСУ Василий Пелех из Волынской области. Он служил в морской пехоте.

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Защитнику навеки осталось 36 лет. О потере сообщила Цуманская объединенная территориальная громада.

О воине известно немногое. В громаде не опубликовали его фото. Указали только, что Василий Викторович Пелех, 15.01.1988 рождения был родом из поселка Цумань Луцкого района.

В рядах ВСУ матрос был наводчиком первого отделения первого взвода второй роты морской пехоты.

Жизнь защитника оборвалась 20 октября 2024 года во время огневого контакта с врагом вблизи населенного пункта Николаево-Дарьино Курской области РФ.

"Выражаем соболезнование родным и близким Героя. Разделяем боль потери. Спасибо за подвиг Герою и кланяемся родителям за воспитание защитника. О чине и дате захоронения сообщим дополнительно", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 октября вблизи села Свердликово в Курской области РФ погиб воин Игорь Борис из Львовской области. Защитнику был 31 год.

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