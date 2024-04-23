Ему навсегда будет 43: в боях возле Старомайорского погиб гранатометчик с Полтавщины. Фото

На передовой в противостоянии с врагом погиб воин Александр Липий из Полтавской области. Он был гранатометчиком, воевал на участке фронта на границе Донетчины и Запорожья.

Защитнику было 43 года. О потере сообщила Котелевская громада в Facebook.

Александр Васильевич Липий родился 22.02.2081 года и проживал в Котельве, окончил Деревковскую гимназию.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Мы всегда будем помнить Александра веселым, улыбающимся. Вечная память и слава защитнику Украины!" – отметили в учебном заведении.

С началом полномасштабной войны защитник присоединился к рядам Вооруженных сил Украины и служил гранатометчиков в стрелковом батальоне. Имел звание сержанта.

Жизнь Александра Липия оборвалась 18 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания возле села Старомайорское Волновахского района Донецкой области (на границе с Запорожской областью, Ореховское направление).

"Выражаем искренние соболезнования родным Александра Васильевича, его близким, друзьям и побратимам. Вся Котелевская громада скорбит вместе с ними… Вечная память и слава защитнику Украины!" – говорится в сообщении.

О дате и времени встречи кортежа с телом Героя и его погребении громаде скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 51-летний защитник Виталий Сидорко с Полтавщины. Свой последний бой воин принял 15 апреля в районе поселка Белогоровка Луганской области

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