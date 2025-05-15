Эра 'Магуры': в ГУР впервые презентовали новейшие морские дроны, способные уничтожать вражеские корабли и самолеты. Фото и видео

14 мая стало историческим днем для украинских сил обороны. Главное управление разведки МО Украины впервые публично представило новейшие морские дроны серии Magura, способные не только атаковать вражеские корабли, но и сбивать самолеты.

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Презентация состоялась в Киеве при участии начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирилла Буданова и команды специалистов. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

На публике были представлены сразу несколько моделей ударных дронов:

Magura V5 - легендарная "киллерша" российских кораблей в Черном море;

Magura V6P - мультифункциональная платформа с широкими боевыми возможностями;

Magura V7 - дрон-ракетоноситель, который стал первым в истории беспилотником, уничтожившим вражеский боевой самолет;

Другая модификация V7 - оснащена боевым пулеметным модулем.

Именно благодаря этим дронам спецподразделение ГУР с позывным Group 13 смогло перехватить инициативу в море, нанося точечные и эффективные удары по флоту страны-агрессора.

В течение двух лет различные версии "Магур" уже поразили 17 целей, из которых 15 были полностью уничтожены. Среди них - вертолеты Ми-8, истребители Су-30, и несколько крупных боевых кораблей Черноморского флота России, включая "Сергея Котова", "Ивановца" и "Цезаря Куникова". Общие потери врага оценили в более чем полмиллиарда долларов.

Командир Group 13 с позывным "Тринадцатый" отметил, что благодаря действиям подразделения флот РФ фактически вытеснен в пункты базирования - российские корабли больше не решаются действовать в открытом море.

"Можем уверенно сказать, что ГУР МО Украины, Group 13, вытеснили черноморский флот рф в пункты их базирования. Они скованы в своих действиях, они не выполняют никаких задач по назначению [...] А 31 декабря 2024 года, я считаю, произошел переломный момент в истории флота - были уничтожены два российских вертолета Ми-8, один поврежден. Также, как вы знаете, мы уничтожили два самолета", - сказал командир Group 13 с позывным "Тринадцатый".

Как ранее писал OBOZ.UA:

- В мае этого года впервые в мире ударом из морского дрона был уничтожен боевой самолет. Операцию по ликвидации штурмовика Су-30 провели воины Group 13 в Черном море вблизи Новороссийска (РФ).

- Президент Владимир Зеленский 3 мая заявил, что в оккупированном Крыму Силы обороны уничтожили второй российский самолет за сутки.

- Кирилл Буданов объяснял, что истребители россиян были сбиты ракетами с инфракрасным наведением AIM-9, выпущенными из Magura V7.

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