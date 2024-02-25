ЕС намерен открыть в Киеве инновационный оборонный офис, – фон дер Ляен

Европейская комиссия в ближайшее время намерена представить новую стратегию оборонной промышленности ЕС. Она будет включать, в частности, интеграцию Украины в европейский оборонный сектор.

Также в ЕС анонсировали открытие в Киеве инновационного оборонного офиса. Об этом во время пресс-конференции в украинской столице заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен .

По ее словам, ЕС хочет укрепить не только свой, но и украинский оборонно-промышленный сектор. Для этого будет разработана новая стратегия, предусматривающая интеграцию Украины в оборонные программы стран ЕС.

При этом фон дер Ляен не скрывает, что страны ЕС изучают опыт боевых действий в Украине, чтобы усилить собственные оборонные позиции. В то же время она добавила, что Евросоюз будет отвечать своим обязательствам по оборонной поддержке Украины.

Также президент Еврокомиссии напомнила, что наша страна уже получила от Европейского Союза 500 тыс. боеприпасов, а к концу 2024 года эта цифра вырастет до 1 миллиона.

Напомним, правительство Великобритании приняло решение о выделении сотен миллионов фунтов стерлингов на изготовление артиллерийских снарядов для украинской армии. Речь идет о 245 млн, которые будут выделены в течение 2024 года. Эти средства позволят активизировать цепочки поставок для производства крайне необходимых ВСУ артиллерийских боеприпасов.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа должна найти способы увеличить поддержку Украины. В частности, помочь ликвидировать дефицит боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предполагает, что рамочные условия для переговоров с Украиной о вступлении не будут готовы к европейским выборам. Впрочем, по ее мнению, подготовка завершится в начале лета.