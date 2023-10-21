Еще четверых похищенных Россией детей удалось вернуть домой. Фото и видео встречи

Украина смогла вернуть домой еще четырех похищенных Россией украинских детей. 17-летняя девушка и три маленьких мальчика не видели родных практически с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Государство, заверили должностные лица, делает все возможное, чтобы вернуть всех похищенных детей обратно в Украину и привлечь к ответственности их похитителей.

"В рамках реализации утвержденного плана действий президента Bring Kids Back UA нам удалось вернуть еще четырех украинских детей. Это 17-летняя девушка и трое мальчиков – шести, трех и девяти лет. Они уже дома вместе со своими родными", – отметил он. Ермак.

По словам Лубинца, к реализации плана действий Bring Kids Back UA привлекают разнообразные общественные организации и международных партнеров. Он назвал тех из них, благодаря которым своих родных наконец-то смогли обнять эти конкретные дети.

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"Этот возврат удалось осуществить благодаря сотрудничеству с БФ Orphans Feeding Foundation, в частности соучредительницей организации Мариам Ламберт (Mariam Lambert). Также благодарю за присоединение NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) и БФ "Посмішка ЮА" (Благотворительный фонд "Посмішка ЮА" ). Работа по возвращению детей на Родину будет продолжаться, поэтому в который раз искренне благодарю всех, кто помогает это делать. Это необходимо государству, это нужно для нашего будущего!" – отметил украинский омбудсмен.

А Ермак рассказал жуткие истории маленьких украинцев, которые из-за преступлений России за свой короткий век испытали немало горя и сверхсерьезных испытаний.

Так, один из вернувшихся сегодня домой мальчиков является сыном военнослужащей. Мама, несмотря на участие в боях и враждебный плен, не переставала искать своего ребенка.

"Семья проживала на территории Херсонской области, а с началом войны женщина-военнослужащая перешла в распоряжение воинской части и пошла защищать Украину. Ее несовершеннолетний сын остался дома с бабушкой и дедушкой. Россия оккупировала часть Херсонщины. Мать не могла эвакуировать сына, попала в плен. Впоследствии женщину удалось освободить, она начала искать своего сына и нам удалось его найти и вернуть вместе с родственниками", – рассказал глава ОПУ.

Еще один малыш, вернувшийся в объятия родителей, на момент начала полномасштабной войны ожидал операции из-за врожденных проблем со здоровьем. Россия лишила его и возможности поправиться, и поддержки и заботы родителей.

"До начала войны мальчик, имея врожденные проблемы со здоровьем, находился в заведении на Херсонщине, где его готовили к операции в Охматдете. Из-за вторжения РФ родителям ребенка пришлось эвакуироваться, а мальчик попал в оккупацию. Вместе с другими детьми его принудительно вывезли в Крым. И сейчас, после продолжительной разлуки, семья вместе", – рассказал Ермак.

Третьего мальчика оккупанты не только разлучили с родными, но и отправили в детский дом в Брянской области РФ. Однако бабушка ребенка не опускала рук и не прекращала поисков внука до тех пор, пока его не удалось вернуть домой.

"Таких историй очень много. Россия цинично похищает детей, проводит принудительную русификацию, скрывает факты усыновления россиянами. Наша задача от Владимира Зеленского – вернуть домой всех. Вместе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и нашей командой работаем над этим. Украинские дети будут дома. Россия будет отвечать за геноцид", – заверил глава ОПУ.

А омбудсмен призвал всех украинцев, которые ищут своих детей, сообщать об этом уполномоченным органам.

В случае исчезновения ребенка и отсутствия информации о его местонахождении родители или законные представители несовершеннолетних должны обратиться к Национальной полиции Украины по номеру 102.

Если же у представителя ребенка есть уверенность, что он находится на временно оккупированных территориях Украины или был депортирован российскими оккупантами в РФ – кроме правоохранителей следует уведомить об исчезновении еще и Офис омбудсмена.

Сделать это можно, позвонив по горячей линии 0 800 50 17 20 (работает для звонков в пределах Украины) или на телефонный номер, предназначенный для приема звонков из-за границы: 044 299 74 08.

Еще один способ для связи – отправить сообщение по электронному адресу [email protected]

Напомним, предыдущие радостные новости для родственников похищенных Россией детей поступали 17 октября: тогда в объятия близких удалось вернуть еще троих детей из одной семьи: 10-летнего Александра, 8-летнюю Дарью и 6-летнего Якова из Херсона.

А неделю назад на подконтрольную территорию Украины вернули двух маленьких украинцев, которые находились на оккупированной части Херсонщины. Своих родителей 9-летняя Надя и 14-летний Миша не видели 19 месяцев.