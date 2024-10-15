'Еще один дорогой и позорный провал российских разработок вооружений': разведка Британии оценила уничтожение БПЛА 'Охотник'

Тот факт, что российские захватчики 5 октября собственноручно сбили свой дрон С-70 "Охотник", который разрабатывали по меньшей мере 10 лет, для РФ является очередным провалом. Уничтожение БПЛА С-70 свидетельствует о серьезных проблемах в разработке и эксплуатации российских беспилотных систем.

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Так считают в разведке Великобритании. Британские разведчики также рассчитывают, что уничтожение С-70 "Охотник" приведет к задержке всей программы этого беспилотника.

Напомним: после уничтожения оккупантами близ Константиновки своего летательного аппарата в РФ осталось всего два дрона С-70.

Тот факт, что оператор потерял контроль над С-70 "Охотник" и захватчики уничтожили свой уникальный дрон, чтобы он не попал к украинцам целым, украинская разведка допустила сразу. Тем не менее, БПЛА все равно упал на украинской территории.

Анализ разведки Британии совпадает с анализом украинской разведки: пролетавший к западу от линии фронта дрон потерял связь с операторами, что привело к принятию у оккупантов решения об его уничтожении, "чтобы предотвратить его попадание в руки противника".

В ведомстве подчеркнули, что С-70, разработанный компанией "Сухой", находился в разработке по меньшей мере десять лет, прежде чем был замечен во время испытаний на российской авиабазе в Ахтубинске. Считалось, что его ключевая особенность – собственная технология "стелс", то есть способность быть малозаметным для радиолокации и противовоздушной обороны.

Уничтожение этого беспилотника является свидетельством "серьезных проблем в разработке и эксплуатации российских беспилотных систем", отмечают разведчики.

"Вполне вероятно, что Россия ждала до последнего момента, прежде чем решила уничтожить БПЛА, исчерпав все попытки вернуть его под свой контроль. Это демонстрирует очередной дорогостоящий и позорный провал российских разработчиков оружия и почти наверняка приведет к задержке программы С-70", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые об использовании С-70 "Охотник" в воздухе Украины начали говорить в июне прошлого года. Тогда оккупанты даже обнародовали "фото дрона в небе над Украиной". Правда, эксперты поставили под сомнение утверждение роспропагандистов о "новом супердроне на поле боя" в Украине.

Между тем, в 2022 году в России заявляли, что "Охотник" сможет достичь космоса, если поставить на него улучшенные двигатели. Но это было еще до последних провальных "миссий" РФ в попытках долететь хотя бы до Луны.

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