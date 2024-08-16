Еще один союзник выделил Украине военную помощь: что передадут ВСУ
Литва объявила о выделении Украине новой военной помощи для защиты от полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Силы обороны получат 14 бронетранспортеров М113, ЗРК ближнего действия с ракетами, винтовки, боеприпасы и другое вооружение.
Об этом в четверг, 15 августа, сообщили на сайте министерства обороны Литвы. Там отметили, что в Украину уже прибыли погрузчики, прицепы и раскладные кровати для ВСУ.
В течении августа Силы обороны получат:
– 14 бронетранспортеров М113;
– пусковые комплексы ПВО малой дальности с ракетами;
– системы борьбы с дронами;
– индивидуальные противодронные глушители;
– вездеходы с запчастями;
– винтовки;
– боеприпасы;
–дымовые заряды.
"В ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронемашины М577, бронетранспортеры М113, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета "Карл Густав", дистанционные детонационные системы РИСЭ-1, генераторы, детали демонтированного легкого штурмовика Л-39ЗА Альбатрос и другое обеспечение", – заявили в литовском оборонном ведомстве.
Там также подчеркнули, что с начала полномасштабного российского вторжения Вильнюс передал Киеву военную помощь на сумму более 641 млн евро. А общая поддержка Украины со стороны Литвы превысила 1 млрд евро.
13 августа латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил о передаче Украине очередной партии беспилотников собственного производства. В рамках международной коалиции дронов Латвия передала около 500 единиц БПЛА для поддержки украинских военных.
Отметим, что в Германии также анонсировали новый крупный пакет помощи для украинской армии. Вооружение будет доставлено в Украину до конца 2024 года. Речь идет о танках Leopard, IRIS-T малой и средней дальности, САУ Zuzana 2, бронированных автомобилях MRAP, логистическом транспорте, БПЛА и антидроновых системах.
Как сообщал OBOZ.UA, США планируют в ближайшее время объявить о новых поставках военной помощи для Украины. Такую информацию предоставил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
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