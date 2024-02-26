'Если бы была возможность стоять до последнего, мы бы стояли': защитники Авдеевки рассказали о выходе из коксохимического завода. Видео

Украинские защитники, державшие круговую оборону Авдеевки, рассказали о тяжелых моментах выхода из коксохимического завода. Хотя многие не хотели покидать свои позиции, они придерживались приказа командования.

Командир батальона 47 ОМБр поделился, что нашим военным удалось эвакуировать всех своих "двухсотых" и "трехсотых". Об этом он рассказал в новом сюжете проекта "Украинский Свидетель".

Военные 26 отдельного стрелкового батальона 47 ОМБр рассказали об интенсивности боев, "мясных штурмах" и сложности выхода из Авдеевского коксохима.

Командир батальона с позывным "Монгол" отметил, что хотя завод был меньше "Азовсталя", его использование в качестве крепости было эффективным.

"Если сравнивать с "Азовсталью", то коксохим в разы меньше. Но как крепость его использовать можно", – сказал он.

По словам военного, интенсивность атак выросла в январе, когда россияне начали наступление по разным направлениям. Коксохим был частично защищен от дронов из-за радиопомех, созданных металлической конструкцией.

Коксохим обстреливали преимущественно управляемыми авиабомбами.

"Завод разбирали до основания. Когда прилетает один КАБ, с потолка все падает тебе в стаканчик с кофе. А теперь представьте, что таких КАБ прилетает двадцать, а то и больше", – рассказал Алексей "Али", командир роты 47 ОМБр.

Во время боев россияне использовали мясные штурмы, ведя атаки с большим количеством пехоты, включая "зеков".

"Многие бросили и много пало. Завезли "зеков" даже без оружия и брони. Многие из них сдавались в плен. Были даже петушки, как они сами себя называли. А под конец в бой шли и кадровые военные, и контрактники. И тоже сдавались в плен", – рассказывает "Монгол".

Переломный момент наступил, когда россияне захватили террикон рядом с заводом, и защитники были вынуждены отступить.

"Монгол" отметил, что труднее всего — это отступать, покидать свою землю.

"Али" также отметил, что некоторые бойцы не желали покидать завод. Однако было соответствующее решение для сохранения личного состава.

Есть приказ зайти и есть приказ выйти. Приказали — мы отошли", - резюмировал он.

Накануне Лиховой уже говорил, что ВСУ отошли на подготовленные позиции на западной окраине Ласточкиного, но войска РФ пока не оккупировали село полностью, за него продолжают идти ожесточенные бои.

После захвата Авдеевки российские оккупационные войска определили Ласточкино как новую цель для атак. Захватчики активизировали штурмовые действия в направлении населенного пункта к западу от оккупированного города и ежедневно его обстреливали.

За сутки 25 февраля всего на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 25 российских атак в районах н. п. Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас ситуация сложна во многих направлениях фронта, в том числе и на Авдеевском. Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым он посетил передовые командные пункты воинских частей и подразделений в зоне боевых действий. Оба наградили воинов, которые держали Авдеевку и прикрывали выход собратьев из города, нанося врагу невосполнимые потери.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский высказался о продвижении оккупантов вокруг Авдеевки. По его словам, в противовес многочисленным успехам Украины у России есть единственное – взятие Авдеевки – самое большое завоевание Москвы за девять месяцев.

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