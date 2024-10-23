'Если бы решения принимались достаточно быстро': Романенко объяснил, чем Южная Корея может помочь Украине в войне

Южная Корея активно реагирует на новости о привлечении северокорейских военных к войне в Украине на стороне России. Страна рассматривает варианты помощи Украине, в частности путем предоставления разведывательных данных и военных специалистов, не участвующих в боевых действиях.

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Однако основной помощью могли бы стать поставки высокотехнологичного вооружения. Об этом рассказал эксперт Юрий Романенко.

По словам Романенко, участие северокорейских военных в войне на стороне России уже состоялось. Они проходят обучение в нескольких центрах на территории России, включая Курскую область, и вскоре могут быть задействованы в боевых действиях. Эту ситуацию сделать невозможным уже не удастся.

Однако Южная Корея, обладающая высокоразвитой технологической базой и современным вооружением, может помочь Украине в противостоянии этим вызовам.

"Южная Корея может существенно помочь в этой борьбе. Потому что это высокоразвитая технологическая страна, располагающая современным вооружением. Это оружие нам было бы очень нужно. Если бы еще решения в Южной Корее принимались достаточно быстро", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что принятие решений о передаче вооружений должно происходить оперативно, поскольку промедление может стоить Украине значительных потерь.

Романенко подчеркнул, что больше всего Украине нужно современное оружие и техника, которую может предоставить Южная Корея. Особенно важны такие системы, как аналоги американских ракет Patriot, которые способны перехватывать вражеские ракеты. Южнокорейское вооружение, в частности ракетный перехватчик Long-range Surface-to-Air Missile (L-SAM), могло бы существенно усилить обороноспособность Украины.

Кроме оружия, Южная Корея может предоставить Украине специалистов по определенным отраслям, в частности, в военных технологиях и разведке.

"Если нам предоставляют специалистов, то это должны быть эксперты по определенным конкретным вопросам. К примеру, КНДР предоставляли России профессионалов по вооружениям и технике, которые они поставляют в РФ. Нам нужны и разведданные, и специалисты, но еще большее – вооружение и техника. В Южной Корее производят аналог ракет Patriot (речь идет о ракетном перехватчике Long-range Surface-to-Air Missile. – Ред.) и другие виды оружия, которые бы нам очень помогли", – сказал Романенко.

Еще одним важным аспектом, по словам Романенко, есть возможность передачи Украине американскому оружию через Южную Корею. Из-за определенных ограничений в законодательстве США не могут напрямую передать Украине некоторые виды вооружения, однако Южная Корея могла бы выступить посредником в этом процессе.

"Так или иначе это импульс в сторону помощи, и это нужно поддерживать. Потому что введение сил из Северной Кореи в РФ уже прошло. В то же время реакция Запада – постфактум. А в войне выигрывает тот, кто действует на опережение. Это объективные законы войны, которые игнорируют многие наши союзники, в том числе США, со всеми вытекающими для нас последствиями. Это оборачивается потерями, прежде всего, наших людей, военных", – резюмировал эксперт.

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