Если данные в 'Резерв+' и 'Оберег' не совпадают: в ТЦК предупредили о нарушении

Если после обновления персональных данных информация в мобильном приложении "Резерв+" и базе данных "Оберег" не совпадает, за это предусмотрено административное наказание. Кроме того, в таком случае военно-учетный документ считается недействительным.

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Также сотрудники ТЦК вынуждены продолжать проводить уведомления на улицах из-за частого несоответствия адреса регистрации военнообязанных и их фактического места жительства. Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин.

По его словам, обновление данных производится для того, чтобы актуализировать всю информацию о военнообязанном человеке. В ходе этого процесса идет проверка соответствия военно-учетных документов со сведениями, внесенными в электронную базу данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов "Оберег".

Истомин объяснил, что военно-учетный документ в электронной форме не заменяет бумажную версию, а имеет ту же юридическую силу. То есть, если у гражданина в приложении появился QR-код, это не означает, что он имеет право выбросить свой бумажный военно-учетный документ.

Кроме того, представитель ТЦК подчеркнул, что в период военного положения каждый мужчина иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию военнослужащих ТЦК и СП и сотрудников полиции. При этом у тех, кто обновил свои данные в документе отдельным пунктом стоит соответствующая отметка, а в электронном документе она видна при сканировании QR-кода.

"Но, если выяснится, что определенные пункты (фамилия, сведения об отсрочке, информация о совершении административного или уголовного правонарушения и др.) предъявленного документа не совпадают с базой данных "Оберег", военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным", – сказал Истомин.

Он также добавил, что военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным, если некоторые пункты в нем не совпадают с базой данных "Оберег". В таком случае считается, что человек не имеет при себе военно-учетных документов вообще, и за это предусмотрено административное наказание.

Напомним, в Украине по меньшей мере 6 млн мужчин не обновили свои данные на выполнение нового закона о мобилизации, за что подпадают под штрафы. Более 4 млн предоставили актуальную военно-учетную информацию о себе.

Как писал OBOZ.UA, с 17 июля все мужчины 18-60 лет для выезда за границу должны иметь военно-учетный документ, наличие которого будут проверять пограничники. Граждане, имеющие отсрочку или непригодные к военной службе, также могут получить отказ в выезде, если не имеют соответствующей записи в военно-учетных документах.

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