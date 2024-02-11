'Если не в этот подъезд, то в соседний попадет': российский командир признался, что целями их ракет являются многоэтажные дома. Видео

В сети появилось архивное видео, на котором командир фрегата "Адмирал Горшков" Игорь Крохмаль цинично рассказывает, что первой целью ракетных ударов РФ по Украине являются гражданские люди и жилые дома. Когда именно оно было снято не уточняется.

Ролик опубликовал журналист Денис Казанский. Известно, что фрегат "Адмирал Горшков" оснащен боекомплектом из ракет "Циркон", "Оникс" и "Калибр".

"Точность наведения буквально сантиметры. Например, стоит пятиэтажный дом. И мы его видим. Это наша цель. Навели ракету по подъезду. И если не у него, то в соседний точно прилетает" – так военный рассказывает российским пропагандистам телеканала, как он и его коллеги обстреливают Украину.

Когда самое снятое видео не уточняется. Но уже известно, что российский капитан 1-го ранга и командир фрегата "Адмирал Горшков" Игорь Крохмаль, кстати, был выпускником Киевского Суворовского военного училища (сейчас Киевский военный лицей имени Ивана Богуна) уже умер на 52-м году жизни в конце. декабря 2023 года.

Справка

"Циркон" – российская гиперзвуковая противокорабельная ракет. Она принята на вооружение оккупантом 4 января 2023 года.

Ракета совершает полет на маршевом участке на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха невелико. Такая высота полета позволяет значительно увеличить дальность и быстроту смертоносного оружия. Разработчиками отмечается, что скоростные характеристики "Циркона" (примерно 11025 км/ч) делают его трудным для перехвата и требуют большего быстродействия от существующих систем ПРО (противоракетная оборона).

Запускают "Цирконы" из универсальных вертикальных пусковых установок 3С-14 на боевых кораблях, подводных лодках и мобильных береговых ракетных установок.

Напомним, Россия в среду, 7 февраля, атаковала Киев ракетами. Предварительно среди них была и ракета "Циркон". В результате обстрела в городе частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар, есть пострадавшие и четверо погибших. Силами и средствами противовоздушной обороны над столицей и в районе города было сбито около двух десятков вражеских ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 7 февраля, в результате ракетной атаки, предварительно, пострадали два человека. Кроме того, в регионе повреждены жилые частные и многоквартирные дома.

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