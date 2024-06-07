Если пришел в ТЦК без повестки, то можно заключить контракт на год: Вениславский объяснил нюансы

Украинские мужчины военнообязанного возраста имеют право заключить контракт на службу в ВСУ сроком на один год. Это касается тех, кто приходит в ТЦК добровольно, без повестки.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Комментарий записали журналисты "Волынских новостей".

"Если человек пришел в ТЦК без повестки, он имеет право заключить контракт на 1 год", – сказал он.

По его словам, такой мужчина не считается мобилизованным. Также Вениславский добавил, что по окончании контракта, то есть через год, человек может прекратить служить.

"Мы предусмотрели такую возможность для тех, кто добровольно присоединяется к военной службе", – пояснил он.

Напомним, что недавно призывной возраст в Украине уменьшили с 27 до 25 лет (ст. 15 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"). В то же время мужчины должны становиться на воинский учет с 16 лет. А мужчины, уже достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ (после этого их исключают из воинского учета).

По закону, мобилизовать могут следующие категории мужчин:

– военных (в том числе контрактников), окончивших службу до 24 февраля 2022 года, которые не достигли предельного возраста пребывания на службе и пригодны по состоянию здоровья;

– пригодных по состоянию здоровья мужчин от 25 до 60 лет без опыта военной службы;

– мужчин в возрасте от 18 лет, согласившихся на контрактную службу;

– снятых и исключенных из воинского учета до 24 февраля 2022 года, полностью или ограниченно пригодных к службе во время военного по решению ВВК;

– лиц с инвалидностью, если они мобилизуются добровольно;

– лиц, имеющих право на отсрочку по семейным обстоятельствам (могут призвать только добровольно на службу по месту жительства).

Как сообщал OBOZ.UA, с недавних пор мужчины в Украине могут лишь раз подать документы на получение отсрочки от военной службы. В то же время отказ в отсрочке может быть равен мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!