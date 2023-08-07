Если Россия продолжит атаковать украинские порты, то рискует остаться без кораблей, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег государство-террориста Россию от дальнейших атак на украинские порты. Глава государства предупредил, что в противном случае РФ рискует остаться без кораблей.

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Об этом украинский лидер говорил в интервью латиноамериканским СМИ, в том числе La Nacion. Он убежден, что Украина должна доказать, что в своих территориальных водах имеет право ввозить и вывозить продукцию.

"Если будет блокада, то Украина должна найти другой способ прекратить блокаду наших вод. Если Россия продолжит доминировать над своей территорией в Черном море и блокировать, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших шансов", – отметил Зеленский.

"Если они будут продолжать стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут стрелять, то до конца войны они могут остаться без кораблей", – подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что Украина обязательно ответит на любое нападение на наше гражданское население, на наших зерновых брокеров.

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