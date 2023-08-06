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Прячутся за гражданскими судами: Гуменюк рассказала о тактике окупантов в Черном море

Анна Паскевич
War
2 минуты
4,1 т.
Прячутся за гражданскими судами: Гуменюк рассказала о тактике окупантов в Черном море

Оккупанты в Черном море прячут свои военные корабли за гражданскими судами. В частности, в районе Керченского пролива они создали так называемый "район осмотра", где пытаются накопить гражданские суда для использования в таких целях.

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Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 6 августа. По ее словам, враг использует исключительно морской способ рассредоточения сил.

"Максимально занимают территорию расширено, для того, чтобы маневрировать. По постоянной тактике оккупантов скрываются за гражданскими. То есть гражданское судоходство становится для них прикрытием", – сказала она.

Гуменюк напомнила, что ранее Министерство обороны Украины предупреждало, что гражданские суда, которые будут способствовать мощностям врага, могут быть восприняты как законная военная цель.

Прячутся за гражданскими судами: Гуменюк рассказала о тактике окупантов в Черном море

"Поэтому нужно понимать, что суда, которые будут следовать в те порты, где будут выгружаться или загружаться для развития экономики страны-агрессора, тоже в опасности", – сказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, в акваториях шести портов России в Черном море не наблюдается критического изменения ситуации. Однако в районе Керченского пролива создали так называемый "район осмотра", где пытаются накопить гражданские суда, чтобы использовать их в качестве заграждения для своих военных кораблей.

Такая практика продолжалась еще с начала оккупации Крыма, когда агрессор пытался диктовать свои условия прохождения по Керченскому проливу, сказала спикер Сил обороны юга. И сейчас РФ использует гражданское судоходство для прикрытия своей агрессии и обвинения Украины в незаконном ведении войны.

"Напомню, что территориальное море Украины – это 12 морских миль от нашего побережья. Крым – это наше побережье, хоть и временно оккупированное, и все события происходили в территориальном море Украины. То есть Украина законно отбивает свои территории и акватории", – сказала Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне Украина объявила о военной угрозе в портах РФ на Черном море. Речь идет о городах Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань в Краснодарском крае РФ.

– 17 июля РФ объявила о выходе из зерновой сделки, восстановив режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря" и начав массированные атаки на украинские порты, которые уничтожили 180 тыс. тонн зерна.

– Минобороны РФ объявило, что все суда идущие в украинские порты с полуночи 20 июля, будут рассматриваться как привлеченные к военному конфликту.

– Минобороны Украины предупредило, что все суда, которые с 21 июля будут направляться в порты РФ или оккупированные украинские порты, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.

– 30 июля три иностранных корабля прорвали морскую блокаду и прибыли в один из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

– Ночью 2 августа РФ атаковала "шахедами" порт Измаила, в ОВА заявили о повреждении элеватора. Пограничники ГПСУ показали, как приземлили один из дронов.

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