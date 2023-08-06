Прячутся за гражданскими судами: Гуменюк рассказала о тактике окупантов в Черном море

Оккупанты в Черном море прячут свои военные корабли за гражданскими судами. В частности, в районе Керченского пролива они создали так называемый "район осмотра", где пытаются накопить гражданские суда для использования в таких целях.

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Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 6 августа. По ее словам, враг использует исключительно морской способ рассредоточения сил.

"Максимально занимают территорию расширено, для того, чтобы маневрировать. По постоянной тактике оккупантов скрываются за гражданскими. То есть гражданское судоходство становится для них прикрытием", – сказала она.

Гуменюк напомнила, что ранее Министерство обороны Украины предупреждало, что гражданские суда, которые будут способствовать мощностям врага, могут быть восприняты как законная военная цель.

"Поэтому нужно понимать, что суда, которые будут следовать в те порты, где будут выгружаться или загружаться для развития экономики страны-агрессора, тоже в опасности", – сказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, в акваториях шести портов России в Черном море не наблюдается критического изменения ситуации. Однако в районе Керченского пролива создали так называемый "район осмотра", где пытаются накопить гражданские суда, чтобы использовать их в качестве заграждения для своих военных кораблей.

Такая практика продолжалась еще с начала оккупации Крыма, когда агрессор пытался диктовать свои условия прохождения по Керченскому проливу, сказала спикер Сил обороны юга. И сейчас РФ использует гражданское судоходство для прикрытия своей агрессии и обвинения Украины в незаконном ведении войны.

"Напомню, что территориальное море Украины – это 12 морских миль от нашего побережья. Крым – это наше побережье, хоть и временно оккупированное, и все события происходили в территориальном море Украины. То есть Украина законно отбивает свои территории и акватории", – сказала Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне Украина объявила о военной угрозе в портах РФ на Черном море. Речь идет о городах Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань в Краснодарском крае РФ.

– 17 июля РФ объявила о выходе из зерновой сделки, восстановив режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря" и начав массированные атаки на украинские порты, которые уничтожили 180 тыс. тонн зерна.

– Минобороны РФ объявило, что все суда идущие в украинские порты с полуночи 20 июля, будут рассматриваться как привлеченные к военному конфликту.

– Минобороны Украины предупредило, что все суда, которые с 21 июля будут направляться в порты РФ или оккупированные украинские порты, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.

– 30 июля три иностранных корабля прорвали морскую блокаду и прибыли в один из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

– Ночью 2 августа РФ атаковала "шахедами" порт Измаила, в ОВА заявили о повреждении элеватора. Пограничники ГПСУ показали, как приземлили один из дронов.

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