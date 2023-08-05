Украина объявила шесть портов России зоной военной угрозы. Список

Украина объявила о военной угрозе судоходству в акватории российских портов на Черном море. Речь идет о городах Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

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Об этом говорится в прибрежном сообщении (Coastal Warning) на сайте государственного учреждения "Госгидрогафия" при Государственной службе морского и речного транспорта Украины.

Предупреждение выпущено 4 августа до последующей отмены.

Ранее Министерство обороны Украины обнародовало заявление, в котором предупредило, что все суда, которые с 21 июля будут направляться в порты РФ или оккупированные украинские порты, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.

Кроме того, согласно предупреждению, судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля.

Перед этим минобороны РФ объявило, что все суда, независимо от флага, идущие в украинские порты с полуночи, 20 июля, будут рассматриваться как привлеченные к военному конфликту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 июля Россия объявила о выходе из зернового соглашения и восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря", начав массированные атаки на украинские порты, которые уничтожили 180 тыс. тонн зерна.

– 30 июля три иностранных корабля прорвали морскую блокаду и прибыли в один из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

– Ночью 2 августа РФ атаковала "шахедами" порт Измаила, в ОВА заявили о повреждении элеватора. Пограничники ГПСУ показали, как приземлили один из дронов.

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