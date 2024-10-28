'Если вы так щедры, то почему бы не отдать России кусок своей земли?' Дуда ответил сторонникам мира в Украине за счет уступок Кремлю

Президент Польши Анджей Дуда настаивает, чтобы западные партнеры предоставили Украине все необходимое для достижения полной победы в войне против России. По его словам, успех в борьбе против агрессора важен не только для Украины, но и для всей Европы.

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Также глава государства раскритиковал политиков, которые предлагают Украине согласиться на территориальные компромиссы. Об этом Дуда рассказал в интервью The Times.

Некоторые из западных политиков нервно наблюдают за успехами России на востоке и полуоткрыто размышляют о попытках заморозить войну на нынешней линии фронта. В свою очередь Дуда настаивает, что было бы катастрофической ошибкой уступить Москве хоть дюйм украинской земли.

Польский президент возмущен идеями некоторых политиков о заморозке войны на нынешней линии фронта. Также он предложил таким людям отдать России часть своей территории, как это предлагают сделать Украине.

"Если вы так щедры к России, почему бы не отдать им кусок своей земли? Почему какая-то суверенная страна должна удовлетворять Россию? На каком основании, позвольте спросить, Россия чего-то заслуживает – особенно чужой территории?", – заявил Дуда.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не поддерживает замораживание войны и стремится к ее полному завершению. Крым и Донбасс, оккупированные Россией еще в 2014 году, остаются неотъемлемой частью Украины, и этот вопрос не подлежит обсуждению, однако для начала переговоров следует вернуть ситуацию, которая существовала до 24 февраля 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, когда будет реализован План победы Украины, представителей страны-агрессора РФ можно будет увидеть на Глобальном саммите мира. Тогда можно будет говорить о реализации Формулы мира. Сейчас Москва уклоняется от настоящей дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что война в Украине закончится переговорами, а сейчас необходимо добиться "переходного периода". Он также заверил в поддержке со стороны США, пока Киев сам не определит момент для начала дипломатического процесса.