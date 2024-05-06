'Если взглянуть объективно…': в ГУР сказали, существует ли угроза Украине со стороны Приднестровья

Для Украины пока нет угрозы с территории непризнанного Приднестровья. По крайней мере, серьезной, если посмотреть объективно.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. В то же время он подчеркнул, что усиление границ осуществляется по всем направлениям, в том числе на южном также.

"Если посмотреть объективно на силы и средства противника на территории непризнанной республики, то говорить о серьезных угрозах не приходится. Больше из этих провокаций информационных, военных и политических, которые враг планировал в отношении ПМР, не поддержаны даже внутри этого образования и соответственно не реализованы", – отметил представитель ГУР.

Юсов напомнил, что недавно "неслась информационная волна о том, что вот-вот ПМР должна проситься в состав России. Тогда ГУР и официальный Кишинев сообщили, что это не соответствует действительности, что это провокации". Он добавил, что "так и произошло", дальше разговоров это не пошло.

Напомним, ранее в ISW отметили, что Россия развернула свои "гибридные операции" в Молдове. В частности, Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию в своих целях.

Также сообщалось, что в конце февраля этого года "Приднестровье" попросило Россию о "защите" от Молдовы. В частности, так называемые депутаты на съезде пожаловались на экономическую блокаду со стороны Молдовы и утвердили декларацию с просьбой в Кремль о помощи.

А уже в считанные дни Москва принялась раскачивать еще один регион Молдовы. Речь идет о Гагаузской автономии, глава которой с тех пор несколько раз ездила в Москву, где встречалась, в частности, с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, она заявила, что Гагаузия объявит о своей независимости, если Молдова решит объединиться с Румынией, а также анонсировала запуск на территории автономии карт российской платежной системы "Мир".