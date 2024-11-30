'Если Запад не поймет угроз, все может быть': экс-начальник ГУР прокомментировал российский прогноз развития ситуации в мире до 2045 года

Страна-террорист Россия может воплотить свои преступные планы в реальность, если Запад не будет проявлять достаточной реакции. Более того, сейчас Кремль рассчитывает именно на то, что Запад не поймет реальных угроз.

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Речь идет, в частности, о российском прогнозе развития ситуации в мире до 2045 года, который предусматривает "разделение" Украины на три части. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил первый начальник Главного управления разведки Украины в 1992-1997 годах, экс-замглавы СБУ, почетный председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

По его словам, если США и другие страны НАТО не поймут угрозы, то Россия получить возможность осуществить свои преступные планы. При этом уже не раз Москва пользовалась тем, что Запад проявлял недостаточную реакцию.

"Если Запад не поймет угрозы, не консолидируется и не поможет Украине победить в этой войне, остаться мощной страной, то я не исключаю, что в те годы, на которые рассчитывает Путин, по Берлину и Парижу могут ездить его "казаки". Я бы не хотел, чтобы украинцы оказались в рядах российской имперской оккупационной армии и воевали против союзников Украины, которые нам сегодня максимально помогают и, надеюсь, будут помогать еще больше Украине защититься", – сказал Скипальский.

Также генерал-лейтенант подчеркнул, что Россия пойдет на уступки только под давлением союзников Украины. При этом Скипальский отметил, что Россия не ограничивается одним Путиным, ведь соцопросы показывают, что все больше россиян начинают осознавать бессмысленность развязывания войны против Украины, в частности, из-за жертв и материального ущерба, который несет РФ.

"Нужна только умелая политика Украины – дипломатическая, военная, консолидированная со странами Запада и с другими государствами, осознающими угрозы возникновения Третьей мировой войны или ядерной войны. Человечество должно заботиться о своем будущем. Но меня как аналитика удивляет, что до сих пор большинство людей не видят той угрозы, которую уже сегодня для земли, для ее населения несут боевые действия – и экологические, и экономические, и другие. Следует разъяснять обществу, что эта война, кроме фашистских амбиций со стороны российских властей, ничего другого для планеты не несет", – подчеркнул Скипальский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО может пригласить Украину в свой состав исключительно в ее международно признанных границах. И после этого, теоретически, Североатлантический альянс мог бы взять регионы, подконтрольные Украине, под свой "зонтик"– пока оккупированные территории будут возвращать дипломатическим путем.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предположил, что РФ может совершить нападение на территорию Североатлантического альянса в ближайшие годы.

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