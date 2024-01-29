Есть четыре вопроса по катастрофе Ил-76, логична только одна версия: интервью с майором Гетьманом

В истории с российским военно-транспортным самолетом Ил-76, разбившимся в Белгородской области России 24 января, есть несколько странных вещей, которым трудно найти объяснения. К примеру, почему военнопленных, если они действительно были на борту, транспортировали самолетом, в то время как обычно их доставляют в точку обмена на автобусах? Еще один вопрос – почему в этом районе не было прекращения обстрелов, как это делалось всегда, когда происходил обмен? Почему маршрут большого российского самолета пролегал всего в 30 километрах от линии боевого столкновения? И, наконец, почему российские пропагандисты и госдума отреагировали на событие спустя считанные минуты после него – они знали заранее, что это произойдет?

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Исходя из этого можно предположить, что речь идет о спланированной информационной операции Кремля, целями которой может быть дискредитация Украины в глазах ее союзников, прекращение военной помощи и расшатывание внутриполитической ситуации внутри нашей страны. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Есть ли у вас версия, что на самом деле могло случиться с российским военным самолетом Ил-76, разбившимся в Белгородской области России?

– Лучше все же держаться официальной версии, потому что это очень болезненная тема. Если в самолете действительно находились наши военнопленные, это трагическое событие. Мы понимаем эмоциональную составляющую этой ситуации, потому что в таком случае этих людей ждали родные, должны быть известны их фамилии и т.д. Это первое.

Второе – мы уже помним российские воздушные цели, уничтоженные ранее. Большие цели, такие как А-50 и Ил-22, а также другие самолеты, в частности транспортные. Мы должны уничтожать такую вражескую авиацию во время войны. Но столь быстрая реакция со стороны россиян на падение Ил-76 24 января указывает на то, что они заранее знали, что это должно произойти. Ведь всего через час после происшествия они уже начали активно комментировать, рассказывать на уровне госдумы, что там произошло.

Ранее была информация о том, что россияне готовят информационные диверсии, в частности, на конец января – начало февраля. Их цель – ослабить помощь нашей стране, приостановить выполнение договоренностей нашими западными партнерами, а также для того, чтобы расшатывать ситуацию внутри Украины.

В этом контексте хотел бы напомнить о последнем фейке российской пропаганды о том, что якобы украинское Министерство внутренних дел позволило полицейским применять травматическое оружие против митингующих. А затем произошло падение самолета Ил-76.

Поэтому я уверен сто процентов, что это провокация, а не наша ошибка. Есть определенные нюансы, которые дают нам уверенность делать именно такие выводы. В частности, есть такое правило: в зоне, куда должны доставить военнопленных, прекращаются обстрелы, по меньшей мере, артиллерийские. Об этом договариваются обе стороны, они согласуют, как, каким образом, в какое время военнопленные будут доставлены в пункт обмена, чтобы обеспечить их безопасность.

То, что об этом самолете не было доложено нашей стороне, очень странно. Другой вопрос – для чего использовать транспортный самолет, чтобы перевозить людей. Раньше их перевозили автомобильным транспортом. Итак, самолет появился в 30-километровой зоне от зоны боевых действий, никого не предупреждали о том, что на его борту будут военнопленные плюс появилась мгновенная реакция России на это событие. Все это наталкивает на мысль, что это была спланированная россиянами провокация.

– Помощница министра обороны США Селеста Валландер заявила, что страна-террорист Россия с помощью ракет и дронов пытается найти слабые места в украинской ПВО. В частности, это происходит в ситуации, когда помощь США Украине поставлена на паузу. Считаете ли вы, что наша ПВО сейчас более уязвима, чем обычно?

– Мы должны понимать, что нам удается противовоздушная оборона только благодаря профессиональности боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов, а также благодаря тому, что у нас есть современная техника. Но эта техника должна быть снабжена снарядами, ракетами и т.д. Если не будет боеприпасов, этим комплексам нечем будет стрелять, и мы не сможем сбивать вражеские цели. Это очевидные вещи.

Я не хочу обижать наших западных партнеров, мы очень благодарны им, но когда они говорят такие очевидные вещи… Я не знаю, на кого это рассчитано. Может, американцы действительно не понимают того, что, если в автомате не будет патронов, он не сможет стрелять, а если не будет еды, нечего будет есть.

Что касается уязвимости нашей противовоздушной обороны, то россияне усовершенствуют свои ракеты. Они усовершенствуют ракету Х-101, которая теперь в определенных случаях может оставаться незаметной для нашей ПВО. И это неудивительно. Ведь любая армия анализирует, что ей удается не очень хорошо и работает над тем, чтобы улучшить свои возможности. Если мы сбиваем большое количество российских дорогих ракет, Х-101 и Х-555, "Кинжалы", "Калибры", они пытаются что-то сделать, чтобы обходить наши средства ПВО.

– Также, наверное, очевидную вещь сказал президент Чехии Петр Павел – о том, что перед так называемыми выборами в России возможна активизация оккупационных войск, чтобы показать определенный результат вторжения в Украину. Действительно ли это очевидная вещь? Может ли это случиться в ближайшие недели?

– Это уже происходит. Еще месяц назад представитель нашего Главного управления разведки господин Юсов, военные эксперты и даже я говорил, что россиянам потребуется что-то показать перед выборами, нужны какие-то победы на поле боя.

Как вы знаете, оккупационная армия ставила дедлайны. К примеру, "уволить", то есть захватить Авдеевку до 14 декабря прошлого года, к большой конференции Путина. Затем был установлен еще один дедлайн до 1 января. Дедлайн снова переносится до 15 марта, накануне так называемых выборов.

По словам господина Юсова, у россиян есть план В. Если захватить какой-нибудь населенный пункт не удастся, россияне будут это придумывать, будут рассказывать о победах, которых не существует вообще. Так они практикуют постоянно.

Да, и заместитель Остина, и президент Чехии говорят очевидные вещи. И это печальная ситуация. Это значит, что наши партнеры до сих пор не поняли, что происходит в Украине, насколько это серьезная война.