Есть ли угроза наступления на Золочевском направлении: в ВСУ рассказали о планах врага

В районе поселка Золочев на севере Харьковской области активность российских оккупантов зафиксирована не была. Однако наши защитники готовы к любым неожиданностям, в том числе к новой попытке прорыва ВС РФ.

Об этом в эфире объединенного новостного марафона в воскресенье, 2 июня, заявил представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх. Он прокомментировал предположения о вероятном продолжении наступления врага.

Повх заявил, что ВСУ оперируют только фактами. По состоянию на 2 июня на Золочевском направлении активности захватчиков не было.

Также военный отметил высокие потери ВС РФ на Харьковском направлении. Только за сутки они составили 115 оккупантов ранеными и убитыми.

Попытки штурмов россияне не прекращают в направлении населенных пунктов Волчанск и Старица. В частности, они используют для атак тактику малых групп под прикрытием артиллерии.

По официальной информации Генштаба ВС Украины, на Харьковском направлении только в начале суток (по состоянию на 13:00 2 июня) войска страны-агрессора применили 16 управляемых авиабомб.

Как писал OBOZ.UA, ранее Институт изучения войны заявил, что российская террористическая армия может начать наступательные операции на еще одном участке Харьковской области. Существует угроза активизации противника на Золочевском направлении, к северо-западу от облцентра, допустил ранее Институт изучения войны.

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