"Есть правовые требования": посол Германии в Украине высказался по поводу ситуации с украинскими мужчинами призывного возраста

Представители центральной власти и федеральных земель Германии в июне соберутся, чтобы наработать общую позицию по отношению к украинским мужчинам призывного возраста, которые находятся на территории страны как беженцы. Весомую роль при принятии решения будет играть правовая ситуация.

Исходя из итогов встречи, Германия определится с тем, выдавать ли таким мужчинам временные документы, которые заменили бы для них паспорта после ограничения предоставления Украиной консульских услуг. Об этом рассказал посол Германии в Украине Мартин Егер в интервью телеканалу "1+1".

По словам дипломата, в начале июня состоится встреча министров внутренних дел ФРГ и федеральных земель Германии, в ходе которой они будут обсуждать, будет ли Германия выдавать военнообязанным украинцам, которые прибыли на территорию страны как беженцы, временные документы.

"Понятно, что правовая ситуация имеет наибольший вес. Есть правовые требования, и уже сейчас существует достаточно высокий барьер, чтобы выдавать какие-то документы, заменяющие паспорт (речь об ограничении предоставления Украиной консульских услуг. – Ред.). Мы увидим, какие решения будут приняты в июне, и на этой основе мы будем относиться к этой проблеме", – отметил Егер.

При этом дипломат выразил предположение, что на разных землях Германии в этом вопросе будут придерживаться разной политики – и где-то будут выдавать временные документы, а где-то нет.

"Так не должно быть. Именно об этом будет эта конференция в июне, где будет единственное решение, которое будет действительным для всей Германии. Фактически действующее законодательство предусматривает достаточно строгие условия для того, чтобы мы в Германии выдавали какие-то документы, заменяющие паспортные документы". Мы также очень немного выдаем таких документов для беженцев из других стран, которые находятся в Германии. И я думаю, что именно это будет играть важную роль во время этой дискуссии", – отметил посол Германии в Украине.

Он также подчеркнул: сказать, к какому совместному решению придут участники июньской встречи, сейчас точно не может никто.

Напомним, ранее в Словакии заявили, что все больше мужчин из Украины незаконно пересекают границу. Число таких случаев с начала года в разы превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Согласно отчету пограничной службы Словакии, за первые четыре месяца 2024 года было задержано 338 украинцев по сравнению с 166 гражданами в январе-апреле 2023 года.