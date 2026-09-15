"Есть решение по защите": Зеленский провел совещание по поводу российских обстрелов критически важной инфраструктуры Украины

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого обсудили вопросы защиты критически важной инфраструктуры от российских ударов. Особое внимание уделили потребностям "Укрзализныци", сетей автозаправочных станций и других критически важных предприятий, которые являются целями российских атак.

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По итогам заседания было принято решение усилить радиоэлектронную борьбу и противовоздушную оборону. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел заседание Ставки. Среди ключевых вопросов – контракты на производство систем защиты для критически важной инфраструктуры и логистики. Подробно проанализировали потребности "Укрзализныци", сетей автозаправочных станций и определенных критически важных предприятий, которые являются особенно значимыми целями для российских ударов", – говорится в сообщении.

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Усилить РЭБ и противовоздушную оборону

По словам Зеленского, во время заседания Ставки разведка доложила, на какие объекты в соответствии с планами врага направлено наибольшее внимание со стороны России.

"Есть решение по защите", – отметил президент.

В частности, Украина усилит компонент РЭБ и увеличит объём закупок соответствующих средств. Контракты на это уже подтверждены. Также планируется переформатировать работу определённых мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны.

Отдельно были обновлены задачи по защите определенных объектов критической инфраструктуры. Детали этих решений Зеленский не обнародовал.

Правительство готовит запасные маршруты для логистики

На Штабе подробно проанализировали потребности "Укрзализныци" и возможности предприятия по ремонту подвижного состава и получению необходимого оборудования.

Зеленский поручил Министерству финансов обеспечить дополнительные ресурсы для нужд логистики. Также он подчеркнул важность дальнейшей поддержки "Укрзализныци" со стороны международных партнеров и государственных банков.

Правительство готовит решение о резервных логистических маршрутах в прифронтовых областях. Уже просчитаны алгоритмы комбинирования железнодорожных и автобусных маршрутов.

Обсудили вопросы безопасности логистики на границе

Отдельно участники заседания обсудили вызовы и возможные совместные шаги с партнерами по обеспечению безопасности логистики в приграничных районах со странами Евросоюза и Молдовой.

Также на Штабе рассмотрели вопросы защиты сетей автозаправочных станций и других определённых критически важных предприятий, которые являются важными целями для российских ударов.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогают обеспечить бесперебойную работу железной дороги, а также министра внутренних дел Игоря Клименко за организацию работы Штаба.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина успешно испытала новый перехватчик, предназначенный для борьбы с российскими реактивными дронами "Шахед". В ходе испытаний удалось сбить вражеский беспилотник, однако разработчикам ещё предстоит усовершенствовать отдельные аспекты управления перехватчиком.

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