Есть связь с Курской АЭС: в Defense Express раскрыли, зачем оккупантам провокация на ЗАЭС

Провокация на Запорожской атомной электростанции, которую российские оккупанты устроили вечером 11 августа, может быть связана с Курской АЭС. Захватчики пытаются создать иллюзию, что боевые действия в Курской области якобы угрожают атомной электростанции в городе Курчатов.

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Однако сами же оккупанты уже давно используют инфраструктуру Запорожской АЭС в военных целях. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, пожар с густым черным дымом произошел приблизительно в километре от атомных блоков, а именно на градирне, которая является установкой для охлаждения воды. При чем эти объекты россияне используют для хранения техники и боеприпасов.

"Действительно там были взрывы, сообщалось, что пошел черный дым, после чего и МАГАТЭ заволновалось, говоря, что это создает потенциальные риски безопасности", – рассказал Згурец.

Эксперт уверен, что захватчики умышленно создают напряжение вокруг ЗАЭС, чтобы обвинить украинскую сторону в обстрелах. Также Згурец отметил, что создается впечатление, будто россияне специально сейчас раздувают тему атомных станций на фоне боевых действий в Курской области.

"Чтобы каким-то образом потом сместить акценты на то, что продвижение украинских войск угрожает Курской АЭС. Пока игра не понятна, но тематика атомных станций сейчас выходит на первый план. Посмотрим, какие аргументы или историю россияне придумают дальше", – заявил Згурец.

Напомним, вечером 11 августа над градирней №1 оккупированной ЗАЭС в Энергодаре заметили черный дым. Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко предполодил: россияне могли поджечь автомобильные шины.

В НАЭК "Энергоатом" объяснили: произошел пожар на объекте технического водоснабжения, случилось возгорание градирни и повреждение другого технологического оборудования. Причиной в ведомстве назвали халатность российских захватчиков или сознательный поджог.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 12 августа пожар прекратился. Угрозы аварии не было; радиационный фон – в норме.

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