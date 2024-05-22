Есть три фактора: Черник объяснил, почему Россия устроила учения с использованием ядерного оружия

Показательные учения с использованием тактического ядерного оружия, которые объявила Россия, вероятнее всего являются блефом, хотя полностью исключать способность российского руководства к безумным поступкам нельзя. Этот блеф вызван несколькими крайне раздражающими для Кремля факторами, среди которых близкое появление в Украине истребителей F-16, саммит мира в Швейцарии.

Главной целью очередного бряцания ядерным оружием со стороны Москвы является стремление запугать Запад. Такое мнение в комментарии OBOZ.UA выразил военный эксперт Петр Черник.

Он подчеркнул, что для проведения учений с реальным ядерным взрывом необходимо обеспечить специальные условия, а сделать это не так просто.

"Нужно понимать, что такое использование тактического ядерного оружия во время обучения. Должен произойти ядерный взрыв, только тогда считается, что это произошло так, как оно прописывается военной наукой. А ядерный взрыв может произойти только на специально оборудованных полигонах, в Советском Союзе это была либо Камчатка, либо ядерный полигон в Казахстане – Семипалата, либо Оренбургская область. Я себе очень тяжело представляю, как они могут взорвать ядерную боеголовку любую в южном военном округе, где нет специальных полигонов именно для такого типа", – отметил эксперт.

Черник добавил: именно из-за отсутствия надлежащих условий для реальных испытаний он практически уверен в том, что Москва блефует. Хотя и не исключает определенного процента вероятности принятия совершенно безумных решений Кремлем.

"На эту минуту все выглядит как блеф. Можно ли от сумасшедших ждать чего угодно? Я не могу этого опровергнуть... Нужно ли к этому относиться серьезно? Конечно, игнорировать нельзя. Случится ли именно сейчас во время этих учений ядерный взрыв? Скорее нет, чем да", - подчеркнул он.

Эксперт также перечислил причины, по его мнению, заставившие Кремль нервничать и блефовать.

"Почему это делают именно сейчас? это для них неприемлемо. В-третьих, в июне начинается саммит мира, Путин хочет показать странам Глобального Юга, – а там их будет очень много, – что он может что-то, что он может добиваться каких-то результатов", – считает Черник.

Среди задач №1 перед Кремлем, по его мнению, стоит задача запугать Запад, чтобы партнеры Украины "не разрешили избивать их оружие по территории Российской Федерации". Однако 100% гарантий, что шантаж сработает или наоборот, пока нет.

"Они так же махали этой ядерной дубинкой, когда принималось решение о F-16. Не добрались, таки приняли, F-16 вот прибудут. Смотрите, есть та точка абсолютности анализа, так она и называется. Когда ты не знаешь, просто вот неизвестно, насколько много переменных этих абсолютных, ядерная война – это абсолютное изменение, что невозможно понять, перейдет ли он эту линию, не перейдет ли никто на планете Земля, где уровень блефа, а где уровень реальности", – резюмировал Черник.

Напомним, ранее объяснять, что стоящим за бряцанием ядерным оружием РФ, взялись аналитики Института изучения войны. 21 мая минобороны России объявило о начале первого этапа тактических учений с применением ядерного оружия. Также запланировано обучение с баллистическими ракетами "Искандер" и аэробалистическими ракетами "Кинжал".

К ядерному шантажу Кремль прибегает каждый раз перед важными политическими дискуссиями на Западе с целью влияния на политиков, принимающих решение. В то же время, ограничительная политика Европы и США серьезно подрывает способность Украины защитить себя от нынешних российских наступательных операций на севере Харьковской области, убеждены аналитики, которые считают это серьезной ошибкой Запада.