'Есть заключение экспертов': в КГВА подтвердили информацию об ударе по Киеву ракетой 'Циркон'. Видео

Во время массированного ракетного обстрела 7 февраля противник применил для удара по Киеву "гиперзвуковую" ракету 3М22 "Циркон". Такой вывод сделали в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Там опубликовали видео, на котором видны разные фрагменты российской ракеты.

На одном из обломков можно увидеть маркировку ракеты "Циркон" – 3М22.

<div class="hostedVideo mceNonEditable" data-uid="df7d4f8" data-videoparams="{"uid":"df7d4f8","id":3009,"website":"obz","title":"Росіяни застосували гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон" для="" удару="" по="" Києву","duration":135}"="" data-adparams="{"targeting":[]}" data-scriptjson="{"@context":"https://schema.org","@type":"VideoObject","name":"Росіяни застосували гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон" Києву","thumbnailurl":"https:="" embed.membrana.media="" obz="" df7d4f8-poster.webp","contenturl":"https:="" df7d4f8-desktop.mp4","uploaddate":"2024-02-12t18:45:32.384z","duration":"pt2m15s"}"="" data-poster="https://cdn.membrana.video/obz/df7d4f8-poster.webp" data-video="https://cdn.membrana.video/obz/df7d4f8-mobile.mp4">

Hosted Video ID: df7d4f8, Title: Росіяни застосували гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон" для удару по Києву

Заявлено, что 3М22 "Циркон" – это перспективная противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой, которая находится на этапе разработки и испытаний в России.

Она предназначена для поражения надводных кораблей противника, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны. Запускают "Цирконы" из универсальных вертикальных пусковых установок 3С-14 на боевых кораблях, подводных лодках и из мобильных береговых ракетных установок.

Эксперты КНИИСЭ, которые работали с обломками "Циркона", отметили, что россияне преувеличили возможности этой ракеты.

"Можем сказать, что оружие не соответствует заявленным врагом тактико-техническим характеристикам", – отметили они.

В Defense Express писали, что, хотя в РФ "Циркон" называют "гиперзвуковой", вероятнее всего, она, как и "Кинжал", является твердотопливной ракетой, которая "просто разгоняется до значительной скорости, якобы до 9 Махов".

Как сообщал OBOZ.UA:

– О том, что по Киеву ударили именно ракетой "Циркон", заговорили еще в день массированной атаки. Поводом для этого послужили публикации в сети фото с сообщениями о его сбитии. В частности, на одном из обломков указана маркировка "3М22".

– В КГВА тогда заявили, что только после выводов экспертов смогут сказать, действительно ли россияне во время массированной воздушной атаки 7 февраля могли использовать "гиперзвуковую" ракету ЗМ22 "Циркон" для удара по Киеву. Эксперты могут изучить обломки ракеты и определить тип только после ее падения.

– Ракета "Циркон" разрабатывалась сугубо как противокорабельная. Использование противокорабельных ракет – "Ониксов", "Цирконов" – откровенно говоря, является бестолковым, потому что возможности для точного поражения наземных целей у них практически нет, подчеркнул военный эксперт Михаил Жирохов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!