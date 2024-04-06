Эстония нашла еще один миллион снарядов для Украины: министр обороны раскрыл детали

Спустя семь недель после того, как Чехия объявила, что правительство обнаружило 800 000, а позже и миллион артиллерийских снарядов, которые союзники Украины могут купить для Украины, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в стране обнаружили еще миллион снарядов и ракет для Украины. В целом Эстония может приобрести снарядов и ракет на сумму от двух до трех миллиардов евро для украинской армии при условии предоставления финансирования союзниками.

С учетом стоимости снарядов, речь идет примерно об одном миллионе снарядов и ракетах "Град". Об этом Певкур рассказал в интервью изданию Postimees.

Он отметил, что информировал об этой возможности во время состоявшегося 19 марта заседания "Рамштайна". По его словам, боеприпасы преимущественно могли бы быть закуплены из стран вне Европы.

К сожалению, я не могу уточнить. Во многих случаях продавец сам не хочет, чтобы об этом стало известно. Поскольку заказы включают как 155-мм, так и 152-мм снаряды, Россия также активно ищет поставщиков во всем мире через Беларусь. определенная гонка со временем, чтобы увидеть, кто сможет снабдить их первым", – сказал он.

Также он уточнил, что инициатива Эстонии является отдельной от инициативы Европейского Союза предоставить Украине миллион снарядов.

"Это отдельное дело. Это количество либо произведено, либо взято из хранилищ стран Европейского Союза. Из этого сделано примерно треть. Остальные примерно 600-700 тыс. Страны Евросоюза обязались поставить Украине 1,1 млн снарядов до конца этого года", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел заверил, что его страна пытается доставить закупаемые для Украины боеприпасы "так быстро, как это возможно". Параллельно Европа увеличивает свои мощности для производства снарядов.

Напомним, что Чехия смогла найти 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины, в частности, в государствах, считающихся союзниками России. Для этого Прага использовала свои контакты времен холодной войны.

Ранее стало известно, что партнеры Украины собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Боеприпасы для противостояния стране-агрессору РФ купят за пределами Евросоюза.

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