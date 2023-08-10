Эстония предоставит Украине новую партию помощи: какое оружие входит

Эстония объявила о предоставлении Украине новой партии военной помощи. В нее войдут 150 единиц стрелкового оружия и боеприпасы к нему.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства Эстонии 10 августа, сообщает его прессслужба. Как отмечается, министр обороны страны Ханно Певкур заявил о необходимости поддержки Украины, борющейся с российской агрессией.

"Украину нужно поддержать против продолжающейся агрессии РФ. Мы вновь нашли способ для Эстонии протянуть руку помощи. Россия не должна извлекать выгоду от агрессии. Для этого сторонники Украины должны ускорить оказание военной помощи, а также улучшить возможности собственной оборонной промышленности", – сказал он.

С начала широкомасштабной войны Таллин предоставил Украине военную помощь более чем на 400 млн долларов, что составляет более 1% ее ВВП, отметили в эстонском правительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Ханно Певкур заявил, что все союзники должны наращивать военную помощь Украине , поскольку у них нет другого выбора – Украина должна выиграть эту войну.

– Представитель генштаба Эстонии полковник Март Вендла спрогнозировал, что ВСУ могут добиться прогресса в контрнаступлении к зиме. Он отметил, что линия обороны войск оккупантов неравномерна, поэтому украинские защитники могут ее прорвать.

– Глава генштаба Эстонии Ээро Ребо полагает, что когда ВСУ найдут слабое место противника, начнется следующий этап контрнаступления – прорыв обороны врага и возможный быстрый успех.

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