'Эта практика не новая': Плетенчук рассказал, как Россия пытается спасти свой флот от атак морских дронов

Российская террористическая армия пытается уберечь остатки Черноморского флота от атак украинских морских дронов. Захватчики продолжают прятать корабли в бухтах.

Более того, заход в бухты оккупанты заграждают затопленными баржами. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в тактике россиян нет ничего нового, ведь ранее к подобным мерам оккупанты прибегали для защиты незаконного Крымского моста. Представитель ВМС ВСУ отметил, что на затопленные баржи захватчики прикрепляют боновые заграждения. Такая незамысловатая конструкция используется врагом для защитных сооружений и кораблей ЧФ РФ.

Плетенчук напомнил, что тактику затопления страна-террорист РФ использовала во время захвата Крыма. Тогда оккупанты топили собственные корабли, чтобы заблокировать украинские суда в бухте.

"Как мы видим, сейчас они фактически закрылись в пункте базирования Новороссийска, закрыли вход в гавань, поставили заграждения и просто сидят", – рассказал Плетенчук.

В свою очередь военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило, что в южной бухте временно оккупированного Севастополя был обнаружен катер специального назначения проекта 21980 "Грачонок". Оккупанты используют это судно для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования.

"Если посмотреть, как украинские морские дроны ловко их обходят, можно сделать вывод, что данный тип катера был разработан с целью отмывания денежных средств. И, наверное, главный конструктор проекта Речицкий должен будет ответить на несколько вопросов представителям компетентных органов", – сообщили представители военного движения.

Напомним, Россия планирует пополнить свой Черноморский флот тремя малыми кораблями-ракетоносителями проекта "Каракурт". Это якобы произойдет уже в 2024 году.

Как писал OBOZ.UA, Силам обороны Украины в течение марта 2024 года удалось ударить по пяти военным кораблям страны-агрессора РФ. Затонул один из них, четыре получили повреждения.

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